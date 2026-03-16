أعلنت طيران الجزيرة عن بدء تشغيل رحلات بين الكويت وإسطنبول عبر مطار القيصومة (AQI) في حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهود الشركة المستمرة لتسهيل نقل المسافرين في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية.

وفي أعقاب التوقف المؤقت لعمليات الطيران في مطار الكويت الدولي لأسباب تتعلق بالسلامة، تواصل طيران الجزيرة تسهيل سفر المسافرين من وإلى الكويت عبر هذا المسار البديل لتكون شركة الطيران الوحيدة من الكويت التي توفر الرحلات.

وكانت طيران الجزيرة قد شغلت أول رحلة إلى إسطنبول أمس، حيث تم نقل المسافرين بأمان من الكويت إلى مطار القيصومة بالحافلات قبل الصعود إلى الرحلة المتجهة إلى مطار إسطنبول. أما المسافرون القادمون، فقد وصلوا من إسطنبول إلى مطار القيصومة قبل مواصلة رحلتهم براً إلى الكويت.

وتعمل طيران الجزيرة بشكل وثيق مع الجهات المعنية والشركاء في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية حيث تقوم التنسيق معها بشكل مستمر لضمان تشغيل رحلات آمنة وفعّالة.

وقال براثان باسوپاثي، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة: "كانت أولية لنا في طيران الجزيرة الحفاظ على الربط الجوي في الكويت وذلك بصفتنا ناقل وطني كويتي. فبعد نجاح الرحلات من وإلى مصر والأردن، يسعدنا أن نواصل التوسع لتشمل رحلتنا إسطنبول، ما يتيح لعدد أكبر من المسافرين السفر من وإلى الكويت رغم الظروف التشغيلية الحالية. ومنذ 11 مارس، قمنا بنقل أكثر من 6,000 مسافر. كما أطلقنا رحلات إلى كولومبو التي شهدت طلباً كبيراً وتم حجزها بالكامل. ولمواكبة هذا الطلب الكبير، سنواصل زيادة عدد الرحلات إلى الوجهات الحالية مع إضافة المزيد من الوجهات تدريجياً مثل الهند والإمارات وغيرها. بالنيابة عن فريق طيران الجزيرة، نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، والهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى شركائنا التشغيليين، الذين كان لهم دوراً مهماً في تمكين طيران الجزيرة من تسيير رحلات آمنة ومجدولة للمسافرين خلال هذه الفترة."

وتدعو طيران الجزيرة المسافرين الراغبين في السفر إلى حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني للشركة jazeeraairways.com أو تطبيق الجزيرة على الهواتف الذكية، أو من خلال مركز الاتصال على الرقم 177 داخل الكويت أو 96522054944+ للاتصال الدول.

