دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مجموعة جار كابيتال، الشركة القابضة التي تتخذ من سويسرا مقراً لها وتضم تحت مظلتها شركات مستقلة لإدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، اليوم عن تعيين السيد فرانسوا فرج الله نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وذلك اعتباراً من 5 مارس 2026. ويأتي هذا التعيين في إطار تعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية لمجلس الادارة، في وقت تعمل فيه الشركات التابعة للمجموعة من خلال كيانات منظمة بالكامل في كل من جنيف ودبي وسنغافورة وموناكو.

وينضم السيد فرج الله إلى المجموعة قادماً من بنك "إي إف جي إنترناشيونال" حيث شغل منصب رئيس إدارة الخدمات المصرفية الخاصة ورئيس أعمال البنك في الشرق الأوسط بين عامي 2021 و2025.

وتعليقاً على هذا التعيين، قال السيد جيرالد دو سينجر، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لمجموعة جار كابيتال: "يمتلك السيد فرج الله خبرة استثنائية في تطوير وقيادة أعمال الخدمات المصرفية الخاصة في أسواق معقدة ومتطلبة. كما أن سجله الحافل في تنمية قاعدة العملاء عبر الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا يجعله إضافة قيّمة لمجلس الإدارة. ويعكس هذا التعيين التزامنا بتعزيز الحوكمة المؤسسية مع استمرار توسع أعمال المجموعة."

من جانبه، قال السيد سامر حنا، مساهم في مجموعة جار كابيتال وعضو مجلس إدارتها:"يمثّل تعيين السيد فرج الله خطوة مدروسة في إطار تعزيز حوكمة مجموعة جار كابيتال، ويعكس التوجه الاستراتيجي الذي تسير نحوه المجموعة. فخبرته الواسعة الممتدة عبر الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا تضيف قيمة مباشرة وملموسة على مستوى مجلس الإدارة. ونرى أن انضمامه يأتي في التوقيت المناسب للمجموعة، لا سيما في ظل كون الشرق الأوسط من أسرع أسواق الثروات نمواً في العالم. كما أن وجود شخصية بمكانة السيد فرج الله في مجلس الإدارة يبعث برسالة واضحة بشأن التزامنا تجاه المنطقة."

وقبل انضمامه إلى بنك "إي إف جي إنترناشيونال"، شغل السيد فرج الله منصب الرئيس العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "اندوسويس لإدارة الثروات"، الذراع العالمية لإدارة الثروات التابعة لمجموعة "كريديت أجريكول" بين عامي 2016 و2021. وفي مراحل سابقة من مسيرته المهنية، تقلّد مناصب قيادية رفيعة في "سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة"، من بينها الرئيس التنفيذي للبنك في اليونان ورئيس منطقة الشرق الأدنى والبحر المتوسط، إضافة إلى منصب رئيس إدارة الثروات ونائب الرئيس التنفيذي في لوكسمبورغ.

وبدأ السيد فرج الله مسيرته المهنية لدى "كريدي سويس"، حيث أمضى تسع سنوات في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة المخاطر وإدارة علاقات العملاء في الخدمات المصرفية الخاصة، واختتم تلك المرحلة بتأسيس الشركة التابعة للبنك في لبنان بصفته عضواً في مجلس الإدارة والمدير العام.

يحمل السيد فرج الله شهادة مدير مجلس إدارة معتمد من المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما أكمل برنامج إعداد أعضاء مجالس الإدارة في كلية هارفارد للأعمال. ويحمل ماجستيراً تنفيذياً في إدارة الثروات الدولية من جامعة "كارنيغي ميلون"، وماجستير إدارة أعمال من كلية الدراسات العليا للأعمال في جنيف. وهو عضو في منظمة الرؤساء التنفيذيين الشباب (YPO)، ويشغل عضوية مجلس الإدارة ولجنة العضوية في (YPO Europe One).

وقال السيد فرانسوا فرج الله تعليقاً على انضمامه إلى مجلس الإدارة:

"تتبنّى مجموعة جار كابيتال رؤية واضحة ومدروسة لنمو أعمالها وتوسّع حضورها في الأسواق، إلى جانب نهج راسخ في حوكمة هذا التوسع. وتعكس هذه المقاربة نظرة طويلة الأمد لاحتياجات العملاء الدوليين من أصحاب الثروات. وقد انضممت إلى مجلس الإدارة لأنني أتشارك هذه الرؤية مع المجموعة، ولأن المرحلة المقبلة تحمل عملاً مهماً يتطلب تركيزاً وجهداً كبيرين."

وبصفته نائباً لرئيس مجلس الإدارة، سيساهم السيد فرج الله في دعم رئيس المجلس في قضايا الاستراتيجية والإشراف على المخاطر وتخصيص رأس المال على مستوى المجموعة. كما سيشارك في تطوير هيكلة لجان مجلس إدارة الشركة القابضة بما يتماشى مع المعايير التنظيمية المطبقة في الولايات القضائية التي تعمل فيها الشركات التابعة للمجموعة.

نبذة عن مجموعة جار كابيتال:

مجموعة جار كابيتال، وهي شركة قابضة مقرها سويسرا، تضم شركات مستقلة لإدارة الثروات في جنيف ودبي وسنغافورة وموناكو. تعمل كل شركة تابعة بشكل مستقل وتحمل ترخيصها التنظيمي الخاص، وتقدّم خدمات إدارة الثروات للعملاء وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وشروط الترخيص الصادرة عن الجهات الرقابية المختصة في كل ولاية قضائية.

ويعكس اسم مجموعة جار كابيتال هوية تجارية مشتركة وإطاراً موحداً لمعايير الملكية والحوكمة بين شركاتها التابعة. وتظل قرارات الاستثمار وإدارة علاقات العملاء والإشراف على العمليات من المسؤوليات الكاملة لفرق الإدارة في كل شركة، وذلك ضمن الأطر التنظيمية المحلية التي تعمل بموجبها.

وتخدم الشركات التابعة للمجموعة عملاءها في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وتشمل قاعدة عملائها الأفراد ذوي الثروات الفائقة (UHNW)، وأصحاب المكاتب العائلية، إضافة إلى العملاء المؤسسيين. وتشمل خدماتها إدارة المحافظ الاستثمارية التفويضية، وتقديم الاستشارات الاستثمارية، والاستثمارات البديلة، وإتاحة فرص الاستثمار في العقارات ورأس المال الخاص، إلى جانب حلول المكاتب العائلية، وذلك جميعه ضمن الأطر التنظيمية المعمول بها في كل دولة.

نبذة عن السيد فرانسوا فرج الله:

السيد فرانسوا فرج الله هو مصرفي سويسري-لبناني مخضرم يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة العالمية. وقد شغل مناصب قيادية في بنك إي إف جي، وإندوسويس لإدارة الثروات، وسوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية الخاصة، إضافة إلى كريدي سويس، مع تركيز مهني بارز على أسواق الشرق الأوسط وأوروبا.

يحمل السيد فرج الله درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة كارنيغي ميلون، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية الدراسات العليا للأعمال في جنيف، كما يحمل شهادة في حوكمة الشركات من المعهد الدولي للتنمية الإدارية. كما شارك في برامج التعليم التنفيذي في كلية هارفارد للأعمال، ومعهد إنسياد، وجامعة ستانفورد.

جهة التواصل للاستفسارات الإعلامية:

مجموعة جار كابيتال

إدارة الاتصالات، مجموعة جار كابيتال

البريد الإلكتروني: mediarelations@jarcapital.group

-انتهى-

#بياناتشركات