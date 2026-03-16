الكويت، عقدت هيئة الطيران المدني السريلانكية اجتماعاً رفيع المستوى مع إدارة طيران الجزيرة، وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الكويت، لبحث إمكانية استئناف الرحلات الجوية بين الكويت وكولومبو، وكذلك إمكانية تشغيل رحلات ربط إلى الهند.

وحضر الاجتماع السيد/ باراثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، والكابتن دامندا رامبوكويلا، المدير العام للطيران المدني والرئيس التنفيذي لهيئة الطيران المدني السريلانكية. وتركزت المناقشات على الجوانب التنظيمية والتشغيلية وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران، وذلك في ضوء الظروف التشغيلية الحالية التي تؤثر على حركة الطيران في الكويت والمنطقة بشكل عام.

وخلال الاجتماع، أكد الكابتن رامبوكويلا التزام حكومة سريلانكا بدعم شركات الطيران الدولية التي تساهم في الحفاظ على الربط الجوي مع سريلانكا وتعزيزه، مع ضمان الامتثال الكامل لمعايير السلامة والأمن والتنظيم في الطيران المدني الدولي.

وقال الكابتن رامبوكويلا:"ترحب هيئة الطيران المدني السريلانكية باستمرار تعاون طيران الجزيرة في تعزيز الربط الجوي بين الكويت وسريلانكا. وبصفتي المدير العام للطيران المدني، أود أن أؤكد التزام الهيئة بتسهيل الإجراءات التنظيمية اللازمة، بما يتماشى مع معايير الطيران المدني الدولي والممارسات الموصى بها."

وأضاف: "نثمّن الحوار البنّاء مع السيد/ باراثان باسوباثي وفريقه، ونؤكد استعدادنا لتقديم كامل تعاوننا لدعم الاستئناف الآمن والفعّال للرحلات بين الكويت وكولومبو، بما يخدم المسافرين والجالية السريلانكية، وكذلك شبكة الطيران الإقليمية."

من جانبه، أعرب السيد/ باراثان باسوباثي عن تقديره للتعاون الإيجابي من جانب السلطات السريلانكية، مشيراً إلى اهتمام طيران الجزيرة باستعادة خدماتها بين الكويت وكولومبو، مع إمكانية تمديد الرحلات إلى الهند لتعزيز الربط الإقليمي.

وقال باسوباثي:"نثمّن انفتاح وسرعة تفاعل السلطات السريلانكية في دعم استعادة الخدمات بين الكويت وكولومبو، مع إمكانية توسيع الربط ليشمل الهند. وأود أن أتقدم بالشكر إلى الكابتن رامبوكويلا وفريقه على تعاونهم خلال هذه المرحلة، ونتطلع إلى الإعلان رسمياً عن استئناف الخدمات فور استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة."

وفي إطار تقييمها التشغيلي، تدرس طيران الجزيرة إمكانية تشغيل رحلات منتظمة إلى كولومبو، مع دراسة فرص تعزيز الربط الجوي لتشمل الهند. ومن شأن هذه المبادرة دعم الطلب المتزايد على السفر بين الجاليتين السريلانكية والهندية في منطقة الخليج.

كما يُتوقع أن يساهم هذا التعاون في تسهيل عودة المواطنين الكويتيين والمقيمين الموجودين حالياً في سريلانكا أو الهند بطريقة آمنة وفي الوقت المناسب، بما يدعم حركة المسافرين خلال الفترة الحالية التي تشهد اضطرابات تشغيلية في المنطقة.

وأكدت هيئة الطيران المدني السريلانكية التزامها بالتعاون الوثيق مع شركائها الدوليين والجهات التنظيمية في قطاع الطيران لضمان سلامة وأمن ومرونة عمليات النقل الجوي العالمية.

-انتهى-

