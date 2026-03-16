القاهرة: أعلنت شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري عن الاستحواذ على قطعة أرض جديدة بمساحة 75 فدانًا بمنطقة التجمع السادس بالقاهرة الجديدة، في خطوة استراتيجية تعكس استمرار الشركة في تنفيذ خططها التوسعية وتعزيز محفظة أراضيها في مواقع متميزة وفريدة ذات قيمة استثمارية عالية.

ويأتي هذا الاستحواذ استكمالًا لمسار النمو الذي تنتهجه الشركة في شرق القاهرة بعد النجاح الذي حققه مشروع «Blue Tree» في جولدن سكوير، بما يعكس رؤيتها الواضحة في اختيار المواقع الواعدة ذات القيمة الاستثمارية المرتفعة وتطوير مجتمعات متكاملة تلبي تطلعات السوق.

ومن المقرر إطلاق المشروع في 2026، وسيكون مشروع متكامل يجمع بين الأنشطة السكنية والتجارية وفق رؤية عمرانية حديثة تواكب تطورات السوق العقاري وتلبي احتياجات العملاء الباحثين عن مجتمعات متكاملة تجمع بين جودة الحياة وتنوع الخدمات، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة للسكان والمستثمرين على حد سواء. ويأتي المشروع في وقت يشهد فيه السوق طلبًا متزايدًا على المجتمعات المتكاملة، ما يعزز من جاذبيته ويخلق حالة من الترقب لدى العملاء والمستثمرين.

بهذه المناسبة، قال المهندس عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري: "يمثل هذا الاستحواذ خطوة محورية ضمن استراتيجيتنا التوسعية الهادفة إلى تنمية محفظة أراضينا في مواقع متميزة وواعدة ذات قيمة استثمارية مرتفعة. نحن لا نختار مواقعنا بناءً على الحاضر فقط، بل وفق رؤية طويلة المدى تستند إلى قراءة دقيقة لتوجهات السوق واحتياجاته المستقبلية. ويأتي اختيارنا لمنطقة التجمع السادس انطلاقًا من قناعتنا بإمكاناتها الكبيرة، وسنعمل على تطوير مشروع متكامل يعكس فلسفتنا في تقديم مجتمعات عمرانية حديثة تجمع بين جودة التصميم، وتكامل الخدمات، والاستدامة، بما يخلق قيمة حقيقية ومستدامة لعملائنا وشركائنا."

وتضع سكاي أبوظبي معايير الجودة في أعلى سلم أولوياتها، ولضمان الالتزام بهذه المعايير تحرص على التعاون مع أبرز الشركاء الاستشاريين محليًا وعالميًا، وذلك لضمان تقديم مخطط عمراني متكامل يعكس أعلى معايير الجودة والتخطيط ويعزز من القيمة الاستثمارية للمشروع على المدى الطويل.

وجدير بالذكر أن سكاي أبوظبي للتطوير العقاري تمتلك محفظة مشروعات قوية ومتنوّعة بدءًا من أحدث توسعاتها في الساحل الشمالي، مرورًا بشرق القاهرة، خاصة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والآن تتوسع لتشمل التجمع السادس، إلى جانب خطط توسّع مدروسة في غرب القاهرة. وتحرص الشركة دائمًا على الدمج بين اختيار المواقع المتميّزة، والتصميم المبتكر، وجودة التنفيذ، والخدمات المتكاملة، بالتعاون مع خبراء وشركاء عالميين، لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة للعملاء والمستثمرين، وترسيخ مكانتها كأحد أبرز المطورين العقاريين في السوق المصرية.

نبذة عن شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري

شركة "سكاي أبوظبي للتطوير العقاري" هي كيان إماراتي إقليمي رائد في مجال التطوير العقاري والإنشاءات، وتمثل امتدادا لمجموعة "دايموند" الإماراتية. وبفضل انتهاجها لنموذج عمل شامل يمهد الطريق للعديد من المشروعات التطويرية المتكاملة، تعتبر "سكاى أبوظبي" موطًنً لأشكال مختلفة من الوحدات السكنية، والخدمات، والمرافق، وغير ذلك من المراكز التجارية، ومجمعات الأعمال. تزخم محفظة أعمال المجموعة باستثمارات تبلغ مليار دولار، إذ نفذت أكثر من 17 مشروًعا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمدت إلى توسيع نطاق تأثيرها التطويري والتنموي إلى السوق المصري.

خطت "سكاي أبوظبي" أولى خطواتها في مصر في عام 2021 بتدشينها لمشروع "ريزيدنس 8" على مساحة تمتد لـ 23 فدانا بمنطقة "أر 8 – R8" بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد حقق المشروع نجاحًا كبيرًا مهّد الطريق لإطلاق مشروعات هامة بنفس الرقعة الجغرافية الاستراتيجية. فأطلقت الشركة "كابيتال أفينيو" و هو المشروع التجاري لمشروع "ريزيدنس 8"، ويضم مرافق إدارية وفندقية بمساحة إجمالية تبلغ 21 ألف متر مربع، وبما يكفي من تميز ليحصل على جائزةAfrican Property Awards لعام 2022 كأفضل مشروع تجاري إداري. دفعت تلك البصمة الواضحة في السوق العقاري المصري إلي استكمال الرحلة التطويرية، فأطلقت مشروع "بلو تري" في عام 2023 في منطقة "جولدن سكوير" بالقاهرة الجديدة، وقد حصل المشروع على جائزة أفضل مشروع سكني African Property Awards لعام 2023، بالإضافة إلى "بلو واك" الذي يُعد المشروع التجاري لمشروع "بلو تري". كما توسعت الشركة بإطلاق مشروع "سكاي نورث" الذي يتميّز بموقعه الفريد في قلب رأس الحكمة، حيث يمتد المشروع على مساحة 430 فدانًا من المصاطب المتدرجة، ما يمنح المشروع إطلالات خلابة وغير منقطعة على البحر واللاجونات.

بالإضافة إلي الاستحواذ على قطعة أرض جديدة في التجمع السادس ضمن خططها التوسعية المدروسة داخل السوق المصري، مع استمرار دراسة فرص توسع إضافية في غرب القاهرة لتعزيز محفظتها الجغرافية.

