رفعت الإمارات أسعار الوقود لشهر أبريل، مقارنة بشهر مارس، حسب وسائل إعلام محلية، في ظل ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في إيران الممتدة للأسبوع الخامس على التوالي.

وبحسب ما نقله موقع صحيفة الإمارات اليوم المحلية، الثلاثاء، فإن لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، في الإمارات، أقرت أسعار الوقود لشهر أبريل 2026، فيما أظهرت البيانات ارتفاع سعر الديزل بنسبة 72.4%، والبنزين 98 الممتاز بنسبة 30.9% وبنزين 95 خصوصي بنسبة 32.3% وبنزين إي بلس 91 بنسبة 33.3%.

وتطبق الإمارات - وهي من الدول المنتجة للنفط والتي استضافت نهاية 2023 مؤتمر المناخ COP28 - سياسة تحرير أسعار الوقود منذ أغسطس 2015، وتعتمد آلية للتسعير ترتبط بأسعار النفط الخام العالمية.

وجاءت أسعار شهر أبريل كالتالي:

- وقود الديزل: 4.69 درهم لكل لتر بدلا من 2.72 درهم.

- بنزين 98 (ممتاز): 3.39 درهم لكل لتر بدلا من 2.59 درهم.

- بنزين 95 (خصوصي) : 3.28 درهم لكل لتر بدلا من 2.48 درهم.

- بنزين إي بلس 91: 3.20 درهم لكل لتر بدلا من 2.40 درهم.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا