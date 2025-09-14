تستعد شركة بن غاطي القابضة العقارية ومقرها دبي، لطرح عام أولي محتمل في الإمارات، فيما تسعى لتعيين بنوك لترتيب الطرح، حسب بلومبرغ.

يأتي الطرح المزمع وسط توقعات بتنامي قطاع العقارات في الإمارات واستمرار الطلب القوي، بدعم النمو السكاني محليا وقدرة البلاد على استقطاب المستثمرين الدوليين.

أما أسواق الأسهم الإماراتية، التي تنافس البورصة السعودية المتصدرة في الاكتتابات العامة الأولية هذا العام، فتترقب طروحات عامة أولية تضاف للطروحات الثانوية التي تم تنفيذها مؤخرا وبينها طرح ثانوي لأدنوك للإمداد والخدمات في سوق أبوظبي، ودو للاتصالات في سوق دبي المالي.

نبذة عن بن غاطي القابضة

(وفق موقعها وبيانات رسمية)

- تأسست عام 2008، وهي شركة عائلية تعمل في قطاع العقارات الفاخرة.

- تضم محفظتها أكثر من 80 مشروع بقيمة تتجاوز 70 مليار درهم إماراتي (19 مليار دولار). وتعمل حاليا على تطوير نحو 30 مشروع عقاري في عدة مناطق بدبي.

- خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 172% على أساس سنوي ليصل إلى 1.82 مليار درهم (495.6 مليون دولار)، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 189% على أساس سنوي لتصل إلى 6.3 مليار درهم.

- مثّل المشترون غير المقيمين بالإمارات نسبة 61% من إجمالي المبيعات خلال الستة أشهر الأولى من 2025.

- أصدرت الشركة الشهر الماضي، صكوك بقيمة 500 مليون دولار، تم إدراجها ببورصتي لندن وناسداك دبي. تلقت الشركة طلبات اكتتاب بقيمة 2.5 مليار دولار وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح 8.125%.

كان هذا أول إصدارات الشركة من الصكوك الممتازة غير المضمونة لأجل خمس سنوات. جاء الإصدار ضمن برنامج لإصدار شهادات ائتمان تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار.

- أطلقت في يونيو الماضي، شركة لإدارة الأصول وهي بن غاطي كابيتال لإدارة استثمارات أولية بقيمة مليار دولار ضمن استراتيجيات العقارات والائتمان الخاص المتوافقة مع الشريعة.

