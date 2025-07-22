أبرز النتائج المالية للنصف الأول من 2025:

ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 172% على أساس سنوي ليصل إلى 1.82 مليار درهم.

زيادة إجمالي المبيعات بنسبة 60% لتبلغ 8.8 مليار درهم.

نمو الإيرادات بنسبة 189% على أساس سنوي لتصل إلى 6.3 مليار درهم.

شكّل المشترون غير المقيمين بدولة الإمارات نسبة 61% من إجمالي المبيعات، ما يُبرز مكانة دبي الراسخة كوجهة استثمارية آمنة على المستوى العالمي.

إطلاق سبعة مشاريع جديدة وتسليم أربعة مشاريع أخرى، ما يعكس سرعة التنفيذ وكفاءة الأداء التشغيلي العالية.

الإعلان عن تأسيس "بن غاطي كابيتال"، والتي تستهدف استراتيجيات استثمارية خاصة في مجالات الائتمان والعقارات بقيمة تصل إلى مليار دولار أمريكي.

الاستحواذ على قطعة أرض ضخمة في منطقة ند الشبا 1، بهدف تطوير أول مجتمع سكني متكامل ومخطط بعناية فائقة.

توقعات إيجابية وخطط واعدة للنصف الثاني من العام، مدعومةً بقوة وثبات العوامل الأساسية للسوق.

أعلنت "بن غاطي" القابضة المحدودة ("بن غاطي القابضة")، الشركة الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، عن تحقيق نتائج مالية قياسية خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلةً نمواً استثنائياً، حيث تضاعفت أرباحها وإيراداتها بنحو ثلاثة أضعاف مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعةً بالطلب القوي والمتزايد على مشاريعها المتميزة في السوق العقاري بدبي.

ارتفع صافي ربح "بن غاطي القابضة" خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 172% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.82 مليار درهم، مقارنةً بنحو 668 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ إجمالي المبيعات 8.8 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 60%، في حين تضاعفت الإيرادات قرابة ثلاث مرات، لتسجل 6.3 مليار درهم، وهو ما يعزز مكانة الشركة كواحدة من أسرع الشركات نمواً في السوق العقارية بدبي.

كما شهدت المجموعة توسّعاً ملحوظاً في محفظة مشاريعها قيد التطوير، إذ ارتفع حجم الإيرادات المتراكمة إلى 12.5 مليار درهم حتى 30 يونيو 2025، مقارنةً مع 6.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا النمو اللافت في الإيرادات المتراكمة إلى نجاح المجموعة في إطلاق سبعة مشاريع جديدة، بالإضافة إلى تسليم خمسة مشاريع مكتملة خلال النصف الأول من العام الجاري، تضمّنت 1,441 وحدة سكنية تم طرحها في السوق.

المشاريع السكنية الفاخرة تعزز الطلب العالمي على استثمارات "بن غاطي"

تواصل المشاريع السكنية الفاخرة التي تطوّرها شركة "بن غاطي"، بالتعاون مع نخبةٍ من العلامات التجارية العالمية الفارهة، مثل "بوغاتي" و"مرسيدس-بنز" و"جيكوب آند كو"، استقطاب اهتمامٍ كبير من المستثمرين الدوليين. وتتمتع الشركة بقدرة فريدة على المزج بين الابتكار المعماري والتصاميم الأيقونية، الأمر الذي رسّخ مكانتها بين أوساط المستثمرين العالميين، ومن بينهم نجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور ومغنّي الأوبرا العالمي أندريا بوتشيلي، مما يعكس موقع "بن غاطي" كعلامة تجارية مفضلة للاستثمار في العقارات فائقة الفخامة على مستوى العالم.

وفي النصف الأول من عام 2025، ساهم المشترون غير المقيمين بنسبة 61% ضمن إجمالي مبيعات الشركة، مقارنةً بنسبة 55% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يُظهر الجاذبية المتنامية لدبي كوجهةٍ آمنةٍ ومفضّلة للاستثمار العقاري العالمي، ويؤكد نجاح النهج التسويقي الاستباقي الذي تنتهجه الشركة، خاصةً مع افتتاح مكتب مبيعاتها الجديد في لندن خلال يوليو الجاري. وقد تصدّرت الهند وتركيا والصين قائمة الجنسيات الأكثر شراءً لوحدات الشركة في هذه الفترة.

دعم الطلب المحلي القوي بحلول تمويلية مبتكرة وشراكات استراتيجية في قطاع التكنولوجيا العقارية

في ظل استمرار الدور المتنامي للمستثمرين الدوليين في تحفيز حركة المبيعات، نجحت شركة "بن غاطي" في الاستفادة من قوة الطلب المحلي، المدعوم بالنمو السكاني المستقر في دولة الإمارات، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وتسهيلات الحصول على السكن. وقد حرصت الشركة على توسيع قاعدة عملائها المحليين عبر توفير عقارات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مع إتاحة خيارات تمويلية مرنة.

وفي مايو 2025، وقّعت شركة "بن غاطي" مذكرة تفاهم تاريخية مع مصرف أبوظبي الإسلامي لتقديم حلول تمويلية عقارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مخصصة للوحدات السكنية الجاهزة وقيد الإنشاء. وبموجب الاتفاقية، سيستطيع المشترون المؤهلون الحصول على التمويل بمجرد وصول نسبة الإنجاز في المشاريع إلى 35% وتسديد 50% من قيمة الوحدة، وهي خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز الطلب العقاري بين المواطنين والمستثمرين المقيمين في الإمارات.

وسعياً لتعزيز فرص تملك المنازل للمواطنين والمقيمين، اختيرت شركة بن غاطي في يوليو ضمن 13 مطوراً عقارياً للمشاركة في برنامج "تملّك العقار الأول" التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة. وتعهدت الشركة بتخصيص ما لا يقل عن 10% من وحداتها السكنية الجديدة والقائمة، التي تقل أسعارها عن 5 ملايين درهم، حصرياً للمشترين المؤهلين من أصحاب المنازل لأول مرة. وستُطرح هذه الوحدات أمام المشاركين قبل إطلاقها رسمياً، لضمان أولوية الوصول وزيادة الفرص التنافسية للراغبين بدخول السوق العقاري لأول مرة.

وبالإضافة إلى هذه الأولوية، تقدم الشركة للمشترين المشاركين في البرنامج مزايا مالية حصرية، تشمل خصومات على وحدات مختارة وتخفيضات في الرسوم الإدارية، مع حزم تحفيزية إضافية مخصصة للإماراتيين والمقيمين. وتنسجم هذه المبادرة مع أهداف دبي الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف تحقيق معاملات عقارية بقيمة تريليون درهم.

وفي يوليو أيضاً، أصبحت شركة بن غاطي شريكاً مؤسساً لمركز "دبي بروبتيك هب"، المبادرة المشتركة بين مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي. ويهدف المركز إلى استقطاب استثمارات في رأس المال الجريء تصل إلى 300 مليون دولار بحلول 2030. وتضع هذه الخطوة بن غاطي في مقدمة الشركات الرائدة في مجال الابتكار العقاري، من خلال الوصول إلى أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والبنية التحتية الذكية المستدامة. وبصفتها مؤسساً مشاركاً، ستستفيد الشركة من فرص مبكرة للتفاعل مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية من خلال مبادرة "المختبر التجريبي" وبرنامج "مسرّع نمو الشركات"، إضافةً إلى برامج الابتكار المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات السوق العقاري.

تسريع وتيرة التطوير واقتناء أراضٍ استراتيجية

تمتلك "بن غاطي القابضة" حالياً نحو 20 ألف وحدة سكنية فاخرة قيد التطوير، تتوزع على أكثر من 30 مشروعاً استراتيجياً في أبرز مناطق دبي، مثل وسط مدينة دبي، والخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية، والجداف، وميدان، ودبي للعلوم، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي الرياضية.

وخلال النصف الأول من عام 2025، أطلقت الشركة سبعة مشاريع جديدة تشمل 5,000 وحدة سكنية تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 3.8 مليون قدم مربعة. كما نجحت في تسليم خمسة مشاريع مكتملة تضم 1,441 وحدة سكنية بمساحة تقارب مليون قدم مربعة. وفي خطوة استراتيجية كبرى، استحوذت الشركة مؤخراً على قطعة أرض ضخمة تزيد مساحتها على 9 ملايين قدم مربعة في منطقة ند الشبا 1 الواقعة في قلب منطقة ميدان الراقية بدبي، حيث ستكون هذه الأرض الأساس لتطوير أول مجتمع سكني متكامل تخططه الشركة في الإمارة، بقيمة تطويرية إجمالية تتجاوز 25 مليار درهم.

تعزيز التصنيف الائتماني لـشركة "بن غاطي" من جانب وكالات التصنيف العالمية

شهد النصف الأول من عام 2025 اعترافاً كبيراً من أبرز وكالات التصنيف العالمية بالقوة المالية التي تتمتع بها شركة بن غاطي. ففي مارس، منحت وكالة "موديز" العالمية شركة "بن غاطي" تصنيفًا ائتمانياً لأول مرة عند مستوى (Ba3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدةً بذلك على مكانة الشركة الراسخة في قطاع العقارات الفاخرة في دبي، والنموذج التشغيلي المتكامل الذي تعتمده، إلى جانب إدارتها المالية الحكيمة. وأشادت "موديز" أيضًا بانخفاض مستوى المديونية وقوة السيولة المالية للشركة، والكفاءة العالية في إدارة التكاليف، إضافةً إلى نجاحها في التوسع الاستراتيجي بمشاريع فاخرة تحمل علامات تجارية عالمية.

وبعد فترة وجيزة، رفعت وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني طويل الأجل لشركة "بن غاطي" وتصنيف ديونها غير المضمونة من مستوى (B+) إلى (BB-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً. وأكدت الوكالة أن هذا التحسّن في التصنيف يعكس مسار النمو القوي للشركة، والسيولة المالية الممتازة، والنسبة المنخفضة لصافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي بلغت 0.8 مرة فقط، وهو ما يؤكد قدرة الشركة على تمويل مشاريعها المستقبلية اعتماداً على تدفقاتها النقدية الذاتية. كما أشارت كلتا الوكالتين إلى التحسن الكبير في إطار الحوكمة المؤسسية لدى "بن غاطي"، وتعزيز مصداقيتها في الأسواق العالمية، خاصة بعد نجاح إصدارها الأول من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، والمدرجة في بورصتي لندن وناسداك دبي.

توقعات إيجابية رغم تحديات نقص المعروض

تواصل السوق العقارية في دبي إظهار قوة هيكلية واضحة، تدعمها عوامل جوهرية مثل النمو السكاني المتواصل، والاستقرار الاقتصادي والحكومي، والاهتمام المتزايد من قِبَل المستثمرين الدوليين. وقد تجاوز عدد سكان دبي حتى يونيو 2025 حاجز الـ 3.75 مليون نسمة، مع توقعات بأن يصل إلى أكثر من 4 ملايين نسمة بنهاية عام 2026. وخلال النصف الأول من عام 2025، شهد السوق تسليم أكثر من 19,700 وحدة سكنية جديدة، تركّز معظمها في مناطق مثل قرية جميرا الدائرية، والمركاض، والخليج التجاري. ومع ذلك، فإن حجم المعروض في المناطق الرئيسية والفاخرة لم يُواكب بعد حجم الطلب المتنامي.

ويبدو هذا الفارق واضحاً بشكل خاص في قطاع الوحدات فائقة الفخامة والمساكن التي تحمل علامات تجارية عالمية، حيث يستمر الطلب القوي في الحفاظ على معدلات تصرف عقاري مرتفعة. وسجّلت القيم الإيجارية في أبرز المناطق السكنية مثل مارينا، والخليج التجاري، ووسط مدينة دبي، ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي، ما يعكس بوضوح حجم الضغط في المعروض، ويؤكد قوة وثقة المستثمرين بالسوق العقارية في الإمارة.

نبذة عن بن غاطي القابضة المحدودة:

تُعد بن غاطي القابضة المحدودة علامة تجارية إماراتية مرموقة في قطاع التطوير العقاري، وتتمتع بمكانة رائدة في السوق، حيث تمتلك محفظة مشاريع تضم أكثر من 80 مشروعاً بقيمة تزيد عن 70 مليار درهم. ويرأس الشركة محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، الذي يتبنى رؤية مبتكرة تهدف إلى تقديم مشاريع فاخرة تعكس ذوقاً فنياً رفيعاً ومعايير عالية في التصميم والجودة. نجحت بن غاطي في تسليم أكثر من 12,000 وحدة سكنية في الأشهر الثمانية عشر الماضية، محققةً إنجازات بارزة بالتعاون مع علامات تجارية عالمية مثل بوجاتي، ومرسيدس بنز، وجاكوب آند كو. وتواصل الشركة توسيع محفظتها العقارية لتلبية متطلبات السوق المتنامية، مع التركيز على تقديم مشاريع سكنية ترتقي بمستوى الفخامة في دبي.

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