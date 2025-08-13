الدكتور حسين بن غاطي يقود مراسم قرع جرس افتتاح التداول في بورصة لندن

تسعير صكوك بن غاطي وفق اللائحة S بمعدل ربح 8.125 %

دبي، الإمارات العربية المتحدة، احتفلت "بن غاطي" القابضة المحدودة ("بن غاطي القابضة")، الشركة الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، بإدراج إصدارها الأول من الصكوك الممتازة غير المضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في بورصة لندن، وذلك خلال مراسم قرع جرس التداول، في خطوة تُعد علامة فارقة في مسيرة التوسع الدولي للشركة.

وجاء هذا الإصدار في إطار برنامج مجموعة بن غاطي الطموح لإصدار شهادات ائتمان بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، وقد حظي الإصدار بإقبال استثنائي من جانب المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من خمسة أضعاف حجم الطرح. وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح قدره 8.125%، مما يعكس ثقة المستثمرين في قوة المركز المالي لشركة بن غاطي. وتحمل الشركة تصنيفاً ائتمانياً عند مستوى Ba3 من وكالة "موديز" وBB- من وكالة "فيتش"، مع نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين.

وقاد الدكتور حسين بن غاطي، مؤسس المجموعة، برفقة محمد بن غاطي رئيس مجلس إدارة المجموعة؛ وقطر الندى بن غاطي، الرئيسة التنفيذية للمجموعة، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين والمنظمين الرئيسيين المفوضين، مراسم قرع جرس التداول في بورصة لندن احتفاءً بهذا الإنجاز المتميز. ومن المقرر أيضاً إدراج الصكوك في بورصة ناسداك دبي.

وفي هذه المناسبة، قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاطي القابضة: "يمثل إدراج صكوكنا في بورصة لندن دليلاً دامغاً على التزام بن غاطي بالتواصل الفعال مع المستثمرين العالميين وحرصها الدائم على العمل وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة. وقد حظي إصدار الصكوك هذا بطلب استثنائي من المستثمرين الدوليين، ما أتاح لنا إغلاق باب الاكتتاب في الإصدار قبل الموعد المحدد، وعزّز ثقة السوق بجدارتنا الائتمانية ومرونة عملياتنا واستراتيجيتنا للنمو. وبينما نمضي قدماً في توسيع أعمالنا وتنويع محفظة مشاريعنا التطويرية، يظل الوصول إلى الأسواق المالية الدولية ومصادر السيولة عنصراً محورياً ضمن استراتيجيتنا المالية. ويشكّل هذا الإدراج اليوم خطوة مهمة أخرى نحو توسيع قاعدة مستثمرينا وتعزيز حضورنا العالمي".

ومن جانبها قطر الندى بن غاطي، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بن غاطي: "يعكس برنامج الصكوك الذي أطلقته بن غاطي التزامنا بتنويع مصادر التمويل وتوسيع آجال الاستحقاق، إلى جانب توظيف رؤوس الأموال بكفاءة عالية لاقتناص الفرص الواعدة في السوق. كما يؤكد الإقبال القوي من جانب شركات الاستثمار في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وتغطية الاكتتاب بأكثر من خمسة أضعاف، قوّة نموذج أعمالنا المتكامل. ومن اللافت أن نحو 50% من الصكوك تم تخصيصها لمستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس تنامي ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في مجموعة بن غاطي ومكانتها المتميزة على مستوى قطاع العقارات في دبي. وبينما نواصل تعزيز نمو محفظة مشاريعنا وإعادة تعريف مفاهيم نمط العيش الفاخر في دبي، سنحافظ دوماً على مستويات معتدلة من التمويل مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات".

وقد جاء هذا الإنجاز الاستثنائي عقب الأداء القوي الذي حققته بن غاطي القابضة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تضاعف صافي أرباح الشركة لأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 1.82 مليار درهم، مدفوعاً بالطلب المتزايد على العقارات في دبي. وبلغت مبيعات المجموعة الإجمالية 8.8 مليار درهم، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 189% على أساس سنوي لتصل إلى 6.3 مليار درهم.

وقد أطلقت مجموعة "بن غاطي" سبعة مشاريع نوعية جديدة خلال النصف الأول من عام 2025، فيما أنجزت 15 مشروعاً خلال الـ 18 شهراً الماضية. وتتمتع المجموعة حالياً بحجم إيرادات متراكمة تصل قيمتها إلى نحو 12.5 مليار درهم، في حين تتجاوز القيمة الإجمالية لمحفظتها التطويرية حاجز الـ 70 مليار درهم، ما يعزز من مكانتها مطوّراً عقارياً رائداً في إمارة دبي. وتعمل "بن غاطي" حالياً على تطوير قرابة 20,000 وحدة سكنية ضمن 30 مشروعاً عقارياً، تتوزّع في أبرز المواقع الحيوية بدبي، مثل وسط المدينة والخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية وميدان. كما تضم محفظة المجموعة مشاريع متميزة من الوحدات السكنية الفاخرة التي تحمل أسماء علامات تجارية عالمية رائدة، يتم تنفيذها بالشراكة مع كبرى الأسماء في عالم الفخامة، مثل "بوغاتي"، و"مرسيدس-بنز"، و"جاكوب أند كو".

كما عزّزت "بن غاطي" محفظتها من المشاريع التطويرية مؤخراً من خلال استحواذها الاستراتيجي على قطعة أرضٍ ضخمة تبلغ مساحتها نحو 9 ملايين قدم مربع في منطقة ند الشبا 1، والتي من المقرر أن تضم أول مجمّع سكني متكامل تطوّره المجموعة، بقيمةٍ تطويريةٍ إجمالية متوقعة تتجاوز 25 مليار درهم.

حول مجموعة بن غاطي القابضة:

تُعد شركة "بن غاطي" القابضة واحدة من أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك محفظة متنامية تضم أكثر من 80 مشروعاً بقيمة إجمالية تتجاوز 70 مليار درهم إماراتي. وهي تشتهر بريادتها في تطوير مشاريع سكنية تحمل مجموعة من أرقى العلامات الفاخرة، حيث أبرمت شراكات استراتيجية مع علامات دولية بارزة مثل "بوغاتي" و"مرسيدس-بنز" و"جاكوب آند كو"، لتقديم روائع معمارية تجمع بين الابتكار والفخامة. ويأتي نمو الشركة المتسارع انطلاقاً من قاعدتها المالية الراسخة واستراتيجيتها المنضبطة في النمو والتوّسع، مدعومةً بتصنيفات ائتمانية قوية عند مستوى BB- من وكالة "فيتش" وBa3 من وكالة "موديز"، ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة واستقرار الشركة على المدى الطويل.

ويواصل المهندس محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، ترسيخ إرث العلامة في مجالات التميّز المعماري وجودة البناء الاستثنائية، إذ نجحت الشركة حتى اليوم في تسليم أكثر من 12,000 وحدة سكنية، وتضم محفظتها مشاريع متنوعة تتراوح بين مجتمعات سكنية متكاملة بتصاميم أنيقة وأسعار مناسبة، وصولاً إلى مشاريع سكنية فاخرة للغاية تشكّل معياراً جديداً في سوق العقارات الفاخرة بدبي.