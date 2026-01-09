دبي، الإمارات العربية المتحدة: تقدم بلاك بريك العقارية، الشركة العالمية المتخصصة بالاستشارات والعقارات، مع بداية العام الجديد توصيات حول سبل الاستثمار وهيكلة رأس المال لتعزيز العوائد وضبط المخاطر، بما يدعم الاستراتيجيات الاستثمارية الشخصية لسكان دولة الإمارات، ويوفر لهم أدوات مناسبة لاستثمار مدخراتهم، لا سيما في ظل البيئة المالية الإيجابية والمسار التصاعدي لسوق العقارات في الدولة.

وتمثل إمكانية الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة للاستثمار في القطاع العقاري إحدى أبرز المزايا غير المستغلة في السوق الحالية. ومع تحديد سقف تكاليف فك الرهن العقاري عند حوالي 10,000 درهم إماراتي، يمكن للمستثمرين استخدام رأس المال المصرفي بشكل استراتيجي، مما يعزز العائد على حقوق الملكية ويسمح بتوزيع رأس المال أو إعادة توجيهه أو سحبه دون تقييده.

ويوفر فريق بلاك بريك، الذي يضم خبرات رفيعة المستوى تتمتع بسنوات من الخبرة في القطاع العقاري، للعملاء الإرشادات التي تتيح لهم الاستفادة من فرص الاستثمار من خلال استراتيجيات تتوافق مع مختلف مستويات الاستثمار وأنواع الأصول، حيث يتم تحقيق التوازن بين الدخل والنمو وخيارات الاستثمار بشكل مدروس.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ماثيو بيت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلاك بريك: "تشكل الهيكلة القاسم المشترك في جميع الاستراتيجيات الاستثمارية. ونساعد في بلاك بريك العملاء على الاستخدام الذكي للتمويل، حيث نوفر لهم المشورة بشأن السعر المناسب للدخول للسوق ووضع استراتيجية خروج واضحة قبل الشراء. ونشجع أصحاب رأس المال المترددين إزاء كيفية استثماره، على التواصل مع الخبراء الموثوقين في القطاع العقاري".

⁠750 ألف - 1 مليون درهم إماراتي: شقق سكنية فاخرة مع دخل مستقر

بالنسبة للمستثمرين الذين تتراوح رؤوس أموالهم ما بين 750 ألف ومليون درهم إماراتي، يتمحور التركيز حول الشقق السكنية الفاخرة في المجمعات السكنية القائمة، حيث يمكنهم باستخدام رأس المال هذا مع تمويل متحفظ شراء أصول تتراوح قيمتها بين 2.2 و2.5 مليون درهم إماراتي. ويشكل الموقع والطلب العالي على الإيجار ومحدودية المعروض المستقبلي والجاذبية القوية للمستخدمين النهائيين، عوامل أساسية في هذا الإطار. ويسهم تجديد المطابخ والحمامات والأرضيات في تحسين قيمة العقار بسرعة دون الحاجة إلى استثمار مبالغ طائلة.

ويمكن أن تحقق هذه العقارات عوائد إيجارية صافية تتراوح بين 6 و7% مع الحفاظ على سيولة قوية عند إعادة بيعها. وعلى مدى ثلاث سنوات، يمكن تحقيق زيادة في القيمة الإجمالية تتراوح بين 25 و35% عند اختيار سعر الشراء المناسب والتنفيذ الأمثل.

أفضل ثلاثة مواقع استثمارية وفقاً لشركة بلاك بريك:

جميرا بيتش ريزيدنس

موتور سيتي

الروضة

4-5 ملايين درهم إماراتي: الاستثمار بهدف البيع

وهي استراتيجية أكثر فعالية تتمحور حول التنفيذ والالتزام بالمواعيد. وعادة ما يتم استخدام رأس مال يتراوح بين 4 و5 ملايين درهم إماراتي للاستحواذ على فلل في حالتها الأصلية بأسعار تتراوح بين 9 إلى 10 ملايين درهم إماراتي باستخدام الرافعة المالية. ويتم بعد ذلك استثمار 1.75 إلى 2.25 مليون درهم إماراتي إضافية في عملية تجهيز وتأثيث مدروسة ومنظمة تهدف إلى جذب شريحة واسعة من المشترين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المبالغة في التصميم سيكون على حساب الأرباح في هذا المستوى من الاستثمار.

ويسهم تحديد سعر الاستحواذ الصحيح واستراتيجية الخروج المناسبة، إضافة لإعادة بيع العقار خلال فترة ستة إلى ثمانية أشهر، في تحقيق عائد على الاستثمار يتراوح بين 20% و25%. وهنا تبرز أهمية الحصول على الاستشارة المناسبة، إذ يؤدي اتباع نصائح وسطاء يقدمون وعوداً غير واقعية تفتقر إلى النتائج الحقيقية إلى تكبد خسائر عديدة في هذا القطاع.

أفضل ثلاثة مواقع استثمارية وفقاً لشركة بلاك بريك:

المرابع العربية

البحيرات

مجمعات الفلل

15-20 مليون درهم إماراتي: هوامش ربح مرتفعة ومخاطر مدروسة

يوفر هذا المستوى الاستثماري إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة، غير أنه ينطوي على تحديات عديدة. يستخدم المستثمرون عادة التمويل للاستحواذ على فلل فاخرة بقيمة تتراوح بين 25 و30 مليون درهم إماراتي، ثم يقومون بإجراء عمليات تحديث بتكلفة تتراوح بين 5 و7 ملايين درهم إماراتي.

وفي حال تم اختيار الأصل الصحيح، يبرز مساران للاستثمار؛ إذ يمكن للمستثمرين إما الاحتفاظ بالعقار وتأجيره لتحقيق عوائد تتراوح بين 8% و10% مع إمكانية زيادة قيمة العقار بنسبة من 35% إلى 40% خلال ثلاث سنوات؛ أو اختيار بيع العقار بعد إكماله، ما يمنحهم عائد على الاستثمار يقدر بحوالي 25% إلى 30% من خلال ارتفاع قيمته بفضل التحسينات. وهنا تبرز أهمية اختيار المنطقة واتجاه الأرض ونوع الفيلا، والتي تمثل جميعها عوامل جوهرية، نظراً لأن الدقة في الاختيار هي الضمان للحفاظ على رأس المال وليس حجم العقار.

أفضل ثلاثة مواقع استثمارية وفقاً لشركة بلاك بريك:

البراري

عقارات جميرا للجولف

بحيرات جميرا

50 – 100 مليون: مزيج يجمع بين النمو التجاري والعائد السكني

بالنسبة لرؤوس الأموال الأكبر، يتحول تنويع المحفظة الاستثمارية من مجرد أداة للتحوط إلى محرك قوي للنمو. وتسهم المحفظة المتنوعة، التي تضم أصولاً تجارية على المخطط وعقارات سكنية فاخرة ذات عوائد مرتفعة، في خلق حالة من التوازن، حيث تهدف الأصول التجارية إلى تحقيق زيادة في رأس المال عند الوصول إلى مرحلتي التسليم والإشغال الكامل، بينما توفر العقارات السكنية دخلاً فورياً يتراوح بين 7% و10%. كما تسهم استراتيجيات الخروج المتدرجة وتعدد محركات الطلب في الحد من مخاطر الاعتماد على محفظة تتمحور حول نوع واحد من العقارات.

ويؤدي تنظيم هذه المنهجية بشكل صحيح إلى تحقيق عوائد سنوية تصل إلى 15% إلى 18% مع الحفاظ على المرونة في مختلف دورات السوق.

150 – 200 مليون: الأصول الفاخرة ذات الإرث العريق: الاستراتيجية طويلة الأمد

يتمحور الاستثمار العقاري عندما يصل رأس المال إلى 200 مليون درهم إماراتي حول بناء إرث أكثر من السعي لتحقيق عائد. وتتحدد القيمة في هذه الفئة بناءً على مساحات الأراضي والخصوصية والموقع. وتستمد هذه الأصول قيمتها من ندرتها في السوق، بالتوازي مع توسع المدينة وتطور البنية التحتية التي تختصر المسافات. ويتمثل المحرك الأساسي للعوائد في هذه الفئة في قيمة الأرض وخصوصيتها الفريدة التي تجعل من العثور على عقار مشاب أمراً غير ممكن. وتكون فترات الاحتفاظ بهذه الأصول أطول، وتقتصر إمكانية بيعها على شريحة محددة من المشترين، لكن الحماية من مخاطر هبوط القيمة تكون قوية جداً. وفي حين يبقى للمستثمر خيار بيع تلك الأصول في أي وقت، إلا أن ذلك يجب أن يكون مستنداً إلى قرار استثماري مناسب بعيداً عن الحاجة الملحة.

