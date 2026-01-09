أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة : تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستضافة النسخة الأولى من فعالية "شوب توك لوكس - Shoptalk Luxe"، التي تنظمها "شوب توك"، الجهة الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات المتخصصة في قطاع التجزئة، وذلك بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار.

وتنعقد الفعالية خلال الفترة ما بين 27 إلى 29 يناير 2026، بمشاركة أكثر من 170 متحدثاً عالمياً وحضور ما يزيد على 2000 مشارك، من بينهم نخبة من أبرز الشخصيات في عالم العلامات التجارية الفاخرة، مثل فيرا وانغ، وماركو بارسيغلا الرئيس التنفيذي لشركة أمواج، ودانيال غريدر الرئيس التنفيذي لشركة هوغو بوس، وفيليب زوبر الرئيس التنفيذي لشركة كيرزنر إنترناشونال، ومايكل وارد المدير العام لشركة هارودز، إلى جانب أسماء بارزة في قطاع الأزياء، بما في ذلك جوليا جودارد، الرئيسة التنفيذية لشركة هارفي نيكولز، وأليكسيس مورو، الرئيس التنفيذي لشركة كريستيان لوبوتان، وماهاك شارما، رئيسة قسم شراكات المنتجات الاستهلاكية في شركة أوبن إيه آي.

وستتضمن جلسات الفعالية نقاشات معمّقة ورؤى محورية حول التجديد والإبداع وتوظيف التحول الرقمي في قطاع العلامات التجارية، إضافة إلى استكشاف القيم المتغيرة لدى مستهلكي المنتجات الفاخرة، بما يضع أبوظبي في قلب الحوار الدولي لصياغة مستقبل الرفاهية والأزياء وتجارب المستهلكين الراقية.

ويأتي إطلاق فعالية "شوب توك لوكس" في أبوظبي في إطار الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للاستثمار لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للثقافة والسياحة والاستثمار. ويعكس تنظيم الفعالية في أبوظبي، والتي تعد جزءًا من سلسلة فعاليات «شوب توك» العالمية المرموقة، الريادة العالمية للإمارة كمركز عالمي تتلاقى فيه الثقافة والتجارة والإبداع، حيث توفر بيئة مثالية للعلامات التجارية الفاخرة الساعية إلى بناء علاقات هادفة وحضور طويل الأمد، مستفيدة من قاعدة اقتصادية قوية، ومجتمع عالمي المستوى، ومؤسسات ثقافية رائدة مثل متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، بالإضافة ولمتحف غوغنهايم أبوظبي المرتقب.

ويُبنى برنامج "شوب توك لوكس" بالتعاون مع رواد القطاع، لضمان أن تُصاغ كل جلسة بناءً على تحديات حقيقية، وخبرات عملية وأولويات واقعية. وتُشكّل هذه الرؤى أساس المحاور الخمسة التي يقوم عليها برنامج "شوب توك لوكس":

تقديم قيمة تتجاوز مجرد امتلاك المنتج: يتناول هذا المحور الخدمات والتجارب والمجتمعات المحيطة بالمنتج نفسه.

تعزيز علاقات المستهلكين: يستكشف هذا المحور طرقًا جديدة لبناء الولاء والقيمة طويلة الأجل.

إعادة تعريف التجارب الإلكترونية والتقليدية: يبحث هذا المحور في كيفية خلق تجارب سلسة ومتميزة من خلال نقاط الاتصال المادية والرقمية.

الارتقاء بالبحث والاكتشاف: يركز هذا المحور على كيفية ربط العلامات التجارية بالعملاء.

تحقيق التميز من خلال القيادة: يُسلط هذا المحور الضوء على كيفية تنظيم الفرق وتمكينها وإلهامها.

وتُسهم هذه المحاور مجتمعةً في خلق نقاشات عملية وصادقة حول كيفية الحفاظ على مكانة العلامة التجارية والنمو وخدمة الجيل القادم من عملاء المنتجات الفاخرة.

وسيسهّل "شوب توك لوكس" التواصل المنظم والفعّال من خلال منصة "ميت أب" المُخصصة، مما يُتيح عقد أكثر من 20,000 اجتماع مُوجّه بين العلامات التجارية والمستثمرين وشركاء التكنولوجيا. ومن المتوقع مشاركة أكثر من 80 راعياً ومُزوّداً للحلول، بما في ذلك علامات تجارية إقليمية وعالمية رائدة مثل "شوبيفاي" و"إيباي" و"سناب شات"، لعرض ابتكاراتهم في مجالات التخصيص، واستراتيجية القنوات المتعددة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات التي تُشكّل مستقبل تجارة التجزئة الفاخرة.

قالت زيا دانييل ويجدير، الرئيسة العالمية لـ "شوب توك": "يُعدّ "شوب توك لوكس" حافزاً يجمع مجتمع المنتجات الفاخرة العالمي لمناقشة مستقبل هذا القطاع. ومن خلال جمع الرواد في أبوظبي، نوفر منصةً لتبادل الأفكار العملية والتعاون، ما يضمن حصول الحضور على أفكار قابلة للتطبيق مع استمرار تطور القطاع."

ويمثل "شوب توك لوكس" لحظة فارقة في دور أبوظبي على الساحة العالمية للرفاهية. ويؤكد هذا الحدث على النفوذ المتنامي للإمارة كوجهة تتلاقى فيها الحوارات الاستراتيجية والتبادل الإبداعي والطموحات التجارية. ومع تطلع العلامات التجارية الرائدة في قطاع الرفاهية إلى المستقبل، باتت أبوظبي تحظى باعتراف متزايد ليس فقط كمكان للتجمع، بل كمركز لرسم ملامح مستقبل هذا القطاع. للمزيد من المعلومات وتفاصيل التسجيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.

-انتهى-

