أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" صباح الاثنين، أن الجهات المختصة في إمارة الفجيرة تتعامل مع حادث نتج عن استهداف مبنى شركة الاتصالات "دو" بالإمارة بطائرة مسيرة قادمة من إيران، دون تسجيل إصابات.

يأتي هذا ضمن تطورات الأوضاع في الإمارات التي تتلقى ودول خليجية أخرى هجمات إيرانية، تستهدف شركات خليجية، ضمن تصعيد الرد على الحرب الإسرائيلية الأمريكية التي انطلقت نهاية فبراير الماضي وتسببت في إغلاق مضيق هرمز الذي يعبر منه نحو خمس النفط العالمي.

وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" تأسست في 2005 ومدرجة في سوق دبي المالي منذ 2006، ويمتلك جهاز الإمارات للاستثمار - الصندوق السيادي للإمارات - حصة 50.1% منها، وفق بيانات السوق. ولم تفصح الشركة عن أضرار.

وكذلك نقل مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه على إكس، أن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تتعامل مع حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة نظم رنين في مدينة أبوظبي الصناعية مصفح – إيكاد، وذلك بعد عملية اعتراض، ما تسبب في إصابة شخص يحمل الجنسية الغانية.

كانت شركات بتروكيماويات في كل من أبوظبي، البحرين والكويت، قد أعلنت هذا الأسبوع تضررها نتيجة هجمات إيرانية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

