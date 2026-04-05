تضررت أعمال شركات بتروكيماويات في كل من البحرين، الكويت وأبوظبي، نتيجة تعرضها لهجمات إيرانية مع استمرار الحرب للأسبوع السادس على التوالي، وفق بيانات نقلتها وكالات أنباء ووسائل إعلام رسمية الأحد.

وتسببت الحرب في إيران، في تضرر أعمال شركات أخرى في دول الخليج التي تتعرض لهجمات إيرانية، ضمن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي اندلعت نهاية فبراير الماضي. وسبق أن أعلنت شركات خليجية عن أحداث مماثلة.

وحسب وسائل إعلام دولية، أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت مصانع للبتروكيماويات في كل من البحرين، الإمارات والكويت.

البحرين

- نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، الأحد، أن عدد من الوحدات التشغيلية لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات "جيبك"، تعرض لهجوم بمسيرات إيرانية ما تسبب في اندلاع حريق دون خسائر بشرية فيما يتم إجراء تقييم شامل للأضرار الناجمة عن الحادث.

جيبك، تأسست في ديسمبر 1979 كمشروع مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات، وهي مشروع مشترك بالتساوي بين: بابكو إنرجيز في البحرين، شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية في السعودية المدرجة ببورصة السعودية، وشركة صناعة الكيماويات البترولية في الكويت.

- كما تعرض أحد مرافق التخزين التابعة لشركة بابكو إنرجيز، لحادث بواسطة طائرة مسيرة أدى لنشوب حريق في أحد الخزانات دون وقوع أي إصابات، ويجري حاليا تقييم الأضرار، وفق الوكالة أيضا.

أبوظبي

تم تعليق العمل في مصنع بروج للبتروكيماويات والتي مقرها أبوظبي، بسبب حرائق اندلعت به نتيجة سقوط شظايا بعد عملية اعتراض، وفق ما نقله مكتب أبوظبي الإعلامي. ولم يسفر الحادث عن إصابات فيما تم وقف العمل لحين تقييم الأضرار.

وبروج تأسست عام 199​8 كشراكة استراتيجية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "بورياليس" وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

الكويت

تعرض عدد من المرافق التشغيلية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية ​في شركتي: ​البترول الوطنية الكويتية، و⁠صناعة الكيماويات البترولية لاستهداف إيراني ​بطائرات مسيرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن المؤسسة الأحد.

وتسبب الاستهداف في حرائق في ​عدة مرافق ​و"خسائر مادية جسيمة" دون إصابات بشرية.

