وقعت مجموعة الإمارات للاتصالات "إي آند"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اتفاقية ملزمة لبيع 12.5% من حصتها في شركة كريم تكنولوجيز أو Careem Technologies إلى شركة أوبر تكنولوجيز، المدرجة في بورصة نيويورك، مقابل 100 مليون دولار نقدا، وفق إفصاح صادر عن "إي آند" للبورصة الاثنين.

خلفيات سريعة

كانت أوبر قد استحوذت على شركة كريم الإماراتية الناشئة مقابل 3.1 مليار دولار في يناير 2020، وبعد الاستحواذ، واصلت "كريم" العمل تحت علامتها التجارية الخاصة داخل مجموعة أوبر، وتوسعت من خدمات النقل التشاركي إلى منصة متعددة الخدمات تقدم توصيل الطعام والبقالة وخدمات أخرى في عدة أسواق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

لكن في 2023، قررت أوبر فصل أعمال تطبيق كريم متعدد الخدمات عن نشاط النقل التشاركي، ما أتاح لمجموعة "إي آند" الإماراتية استثمار 400 مليون دولار للاستحواذ على حصة أغلبية في كريم تكنولوجيز Careem Technologies، المالكة لتطبيق كريم متعدد الخدمات والذي يقدم خدمات مثل توصيل الطعام والبقالة والدفع الإلكتروني تنظيف المنازل وغسيل الملابس، فيما احتفظت أوبر بملكية أعمال النقل التشاركي بالكامل.

تفاصيل أكثر عن الصفقة الجديدة

ستنخفض حصة "إي آند" في كريم تكنولوجيز، بموجب الاتفاق إلى 37.53% من 50.03% حاليا.

وقالت "إي آند" في البيان، إنه خلال العامين الماضيين، تسارع نمو إيرادات Careem Technologies مع زيادة حصتها السوقية في الإمارات، وتضاعف حجم المعاملات الأساسية بنحو خمسة أضعاف بدعم من خدمات توصيل الطعام والبقالة والدفع الإلكتروني والاشتراكات.

وتتضمن الاتفاقية خيارات بيع وشراء متبادلة تتيح لـ إي آند مطالبة أوبر بشراء حصتها المتبقية في كريم تكنولوجيز، كما تمنح أوبر حق مطالبة إي آند ببيع تلك الحصة، وذلك خلال الفترة بين ديسمبر 2031 ويناير 2032.

وقالت إي آند، إن تخارجها الجزئي، يعكس التركيز الاستراتيجي على أعمالها الأساسية مع التخصيص المنظبط لأولويات رأس المال بجانب الحفاظ على توافق مع مسار Technologies Careem المستقبلي للاستفادة من نمو حجم أعمالها.

ويخضع إتمام الصفقة لاستيفاء الموافقات التنظيمية وعدد من الشروط والإجراءات العادية.

