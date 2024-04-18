PHOTO
إنفوجرافك: أداء البورصة المصرية في فصل التعويم ورأس الحكمة بالربع الأول 2024
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، مع إعلان الحكومة عن اتفاقية تطوير مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات، وتعويم الجنيه
١٨ أبريل، ٢٠٢٤
بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام
ZAWYA 2024 ©