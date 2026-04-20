نظرنا في تقرير سابق إلى تأثر مسار التضخم في مصر خلال العقدين الماضيين بالأرقام وأهم الضغوطات. للتفاصيل اضغط هنا.

ونستعرض في هذا الجزء تأثيرات تحرير سعر الصرف والوقود على التضخم.

سعر الصرف: المحرك الرئيسي

كان المحرك الأكثر ثباتا للتضخم في مصر هو تأثير تمرير ارتفاع سعر الصرف في الاقتصاد.

كل عملية تخفيض كبيرة لقيمة العملة - سواء في عام 2016 أو خلال الفترة 2022-2024 - أدت إلى ارتفاع حاد في الأسعار المحلية بسبب:

الاعتماد الكبير على الواردات (الغذاء والوقود والسلع الوسيطة).

سلوك التسعير المرتبط بالدولار في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

القدرة المحدودة للبدائل المحلية.

من منظور التوقيت، عادة ما يستجيب التضخم بتأخير من 3 إلى 9 أشهر، حيث تتأثر أسعار المواد الغذائية أولا، تليها فئات متعددة. ويجعل هذا سعر الصرف ليس مجرد مُتغير في الاقتصاد الكلي، بل أساس ركيزة دورة التضخم في مصر.

أسعار الوقود: المُضخِّم

بينما تؤدي تحركات سوق الصرف الأجنبي إلى موجات تضخمية، تؤدي تعديلات أسعار الوقود إلى تضخيمها.

منذ بدء إصلاح الدعم الحكومي، اتجهت مصر تدريجيا نحو تسعير الوقود حسب أسعار السوق مما أدى إلى ارتفاعات دورية في الأسعار. وتؤثر هذه الزيادات على التضخم من خلال:

التأثير المباشر: مكونات النقل والطاقة ضمن مؤشر أسعار المستهلك.

التأثير غير المباشر: ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية والإنتاج في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ويعمل الوقود كقناة انتقال لتأثير الجولة الثانية مما يؤدي إلى تسريع انتشار التضخم من السلع القابلة للتداول إلى الاقتصاد بشكل أوسع.

تضخم أسعار الغذاء: المكوِّن المهيمن

لا يزال تضخم بند الأغذية هو أكبر مساهم في تقلبات المؤشر العام لأسعار المستهلك، مما يعكس:

وزنه الكبير في سلة الاستهلاك والذي يبلغ حوالي الثلث.

الحساسية لكل من تحركات أسعار صرف العملة الأجنبية وأسعار السلع العالمية.

القيود المفروضة على جانب العرض بسبب الضغوط الاستيرادية.

تاريخيا، تزامنت الارتفاعات الحادة في معدل التضخم العام مع زيادات حادة في أسعار الأغذية، مما يؤكد على أن التضخم في مصر يكون مدفوعا بالتكاليف ومتأثرا بالوضع العالمي.

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

الديناميكيات الشهرية والسنوية: عملية الانتقال

يكمن أحد الفروق الرئيسية في تحليل التضخم في مصر في فصل الاتجاهات السنوية من الزخم الشهري.

معدل التضخم السنوي (على أساس سنوي) يرصد التحول في النظام وتأثير سنة الأساس.

التضخم الشهري (على أساس شهري) يعكس الضغط والانتقال في الوقت الفعلي.

على سبيل المثال:

تظهر زيادات أسعار الوقود عادة في البيانات الشهرية خلال شهر إلى شهرين.

تظهر الزيادات في التكاليف الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف أولا في تضخم أسعار الأغذية قبل أن تنتشر إلى المكونات الأساسية.

يمكن أن يخفي تأثير سنة الأساس استمرار التضخم في الارتفاع خلال مراحل انخفاضه كمعدل سنوي.

وهو ما يفسر أن انخفاض التضخم يكون ظاهريا على أساس سنوي، بينما لا تزال الضغوط الشهرية مرتفعة.

ما وراء أسعار الصرف والوقود: عوامل هيكلية أخرى

تساهم عدة عوامل ثانوية في تعزيز ديناميكيات التضخم:

1. الإصلاح المالي

أدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإلغاء الدعم إلى إدخال تعديلات هيكلية على الأسعار.

2. الصدمات الخارجية

ارتفاعات حادة في أسعار الأغذية والطاقة العالمية (على سبيل المثال، الحرب الروسية الأوكرانية).

تدفقات رأس المال الخارجة تؤثر على توفر العملات الأجنبية.

3. قيود العرض

تؤدي القيود المفروضة على الاستيراد ونقص العملات الأجنبية إلى نقص محلي وارتفاع حاد في الأسعار.

4. توقعات التضخم

أدى التضخم المستمر إلى سلوك تسعير يتكيف مع الأوضاع الاقتصادية المختلفة.

تساهم تعديلات الأجور وتضخم أسعار الخدمات في زيادة جمود معدل التضخم.

لماذا يبلغ التضخم ذروته بسرعة ثم ينخفض ​​ببطء؟

يُظهر التضخم في مصر تباين واضح:

ارتفاعات حادة للأعلى: يتم تحفيزها بواسطة صدمات منفصلة (انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار الوقود).

انخفاضات تدريجية: مدفوعة بتأثير سنة الأساس بدلا من أي تأثير هيكلي.

وهذا يعكس:

بطء عملية انتقال التأثير في الخدمات.

توقعات جامدة.

استمرار التعديلات في الأسعار المحددة إداريا.

ونتيجة لذلك، غالبا ما تكون مراحل خفض التضخم ميكانيكية بدلا من هيكلية مما يجعل الاقتصاد عرضة لصدمات متجددة.

الخلاصة: دورة تضخم متكررة

يمكن فهم التضخم في مصر خلال العقدين الماضيين باعتباره دورة متكررة مدفوعة بثلاثة قوى أساسية:

تعديلات سعر الصرف الأجنبي (المحفز). إصلاحات أسعار الوقود (المُضخِّم). الانتقال الواسع للتكلفة (الانتشار).

في غياب تحسينات هيكلية في توليد النقد الأجنبي ومرونة جانب العرض، من المرجح أن يبقى التضخم مرتبط بالدورة الاقتصادية، مع فترات من الاستقرار تتخللها ارتفاعات حادة.

أما بالنسبة لصناع السياسات والمستثمرين على حد سواء، يظل المتغير الرئيسي الذي يجب مراقبته هو سعر الصرف، حيث أنه لا يزال يحدد اتجاه وحجم وتوقيت الضغوط التضخمية في جميع أنحاء الاقتصاد المصري.

(إعداد: عمرو حسين الألفي، تحرير: ياسمين صالح، مراجعة قبل النشر: شيماء حفظي)

