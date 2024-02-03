دفعت الأزمة الاقتصادية في مصر، المصريين لشراء الذهب بكميات كبيرة خاصة السبائك والجنيه الذهب خلال العام الماضي كأداة لحفظ قيمة مدخراتهم في ظل تراجع قيمة الجنيه، بينما ارتفعت نسبة مشتريات السعوديين بنسبة أقل وتراجعت مشتريات الإماراتيين.

وتشهد مصر مستويات عالية من التضخم متأثرة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الدولار مقابل الجنيه في البلد المعتمد على الاستيراد، ثم تسببت التوترات في البحر الأحمر والحرب بجوار حدودها بين إسرائيل وحماس منذ نحو 4 أشهر، في ضغوط أكبر على الجنيه.

وخلال 2023، ارتفعت مشتريات المصريين من الذهب بنسبة 11% على أساس سنوي، لترتفع إجمالي المقتنيات الذهبية لدى المستهلكين بنحو 96% خلال الخمس سنوات الأخيرة مع ارتفاع مشتريات السبائك أكثر من ألف في المائة (1112%) من 2.5 طن في 2019 إلى 30.3 طن في 2023.

وفي الإمارات تراجعت مشتريات الذهب للمستهلكين بنحو 8% على أساس سنوي، لكنها ارتفعت بنسبة 30% خلال الخمس سنوات من 2019.

وارتفعت مشتريات السعوديين على أساس سنوي بنحو 4% في 2023، بينما ارتفعت بـ 13% في السنوات الخمس.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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