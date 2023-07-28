في الإنفوجرافك السابق حول أداء العقارات في الإمارات خلال النصف الأول من 2023 استعرضنا أسعار العقارات بالمناطق الأكثر طلباً للشراء بإمارتي أبوظبي ودبي، طبقاً لبيانات موقع بيوت وهو موقع للإعلانات العقارية بالإمارات، ويعد جزء من مجموعة دوبيزل.

واليوم نستعرض أسعار الإيجارات بالمناطق الأكثر طلباً للاستئجار – طبقاً لموقع بيوت - وعددها 16 منطقة بأبوظبي و18 منطقة بدبي.

الجدير بالذكر أن نصف تلك المناطق بكل إمارة لم تكن ضمن المناطق الأكثر طلباً للشراء.

التغير في أسعار الإيجارات خلال النصف الأول من 2023 (على أساس سنوي)

أولاً من حيث الإمارة والمناطق

التغير في أسعار الإيجارات بدبي أعلى من أبوظبي

شهدت أسعار الإيجارات بالمناطق الأكثر طلباً للاستئجار في دبي نمو بنسبة 12% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2023، مقارنة بنمو متواضع بلغ أقل من 1% في أبوظبي. وجاء النمو في إيجارات دبي مدفوع بنمو جميع أنواع الوحدات (شقق وفلل) سواء ذات الأسعار المناسبة أو الفاخرة.

الجدير بالذكر أن أسعار الإيجارات في دبي جاءت أعلى من أبوظبي بمتوسط 9% للوحدات ذات الأسعار المناسبة و 63% للوحدات الفاخرة. حيث تزيد أسعار إيجارات الوحدات المناسبة في دبي بنسبة 14% للشقق و8% للفلل، وذلك مقارنةً بمثيلاتها في أبوظبي. أما أسعار إيجارات الوحدات الفاخرة في دبي فتزيد بنسب 84% للشقق و 55% للفلل، مقارنةً بمثيلاتها في أبوظبي.

منطقة دبي لاند الأعلى في دبي

في دبي، سجلت أسعار إيجارات الفلل المناسبة في دبي لاند أعلى نسبة نمو بمتوسط 35.9%، يليها الفلل الفاخرة في داماك هيلز بمتوسط نمو 30.9%.

وجزيرة السعديات الأعلى في أبوظبي

أما في أبوظبي فقد كانت أسعار إيجارات جزيرة السعديات الأعلى نموا، حيث سجلت الشقق الفاخرة بجزيرة السعديات أعلى نسبة نمو بالمناطق الأكثر طلباً بأبوظبي عند 7.6%، يليها الفلل الفاخرة بنفس المنطقة عند 5.3%.

ثانياً من حيث نوع ومستوى الوحدة

الشقق أعلى من الفلل

سجلت أسعار إيجارات الشقق في أبوظبي ودبي نمو بنسبة 6.5% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2023 مقابل 6.3% للفلل. حيث ارتفعت أسعار إيجارات الشقق بنسبة +11.4% في دبي و +1.7% في أبو ظبي. بينما بلغ التغير في أسعار إيجارات الفلل +12.6% في دبي مقابل -0.1% في أبوظبي.

الوحدات الفاخرة أعلى من المناسبة

ومن حيث المستوى، فقد ارتفعت أسعار إيجارات الوحدات الفاخرة في أبوظبي ودبي بنسبة 7.1% مقابل 5.7% للوحدات المناسبة. حيث بلغ التغير في أسعار إيجارات العقارات الفاخرة +13.4% في دبي و +0.8% في أبوظبي. أما الوحدات ذات الأسعار المناسبة، فقد تغيرت أسعار إيجاراتها بنسبة 10.6% في دبي و +0.8% في أبوظبي.

ثالثاً من حيث المساحات

الشقق: سجلت الشقق الفاخرة ذات الغرفة الواحدة في دبي أعلى نسبة نمو بمتوسط 17.0%، يليها ذات الغرفتين بمتوسط نمو 14.8%.

الفلل: سجلت الفلل ذات الأسعار المناسبة بعدد 4 غرف في دبي أعلى نسبة نمو بمتوسط 20.2%، يليها الفلل الفاخرة بعدد 6 غرف بمتوسط نمو 19.3%.

(إعداد: محمود جاد، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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