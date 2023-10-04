تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص في لبنان خلال شهر سبتمبر، مع انخفاض مستويات الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للبنان، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الأربعاء والذي يقيس أداء القطاع الخاص، ليسجل 49.1 نقطة في سبتمبر من 48.7 نقطة في أغسطس.

وتشير القراءة المسجلة خلال سبتمبر إلى استمرار انكماش القطاع الخاص اللبناني، إذ أن المستوى المحايد هو 50 نقطة وأقل منه يشير إلى الانكماش.

وقالت ألين قزي محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال، في تقرير المؤشر: "لا تزال الأزمة الاقتصادية والمالية التي عصفت بلبنان مستمرة، حيث تحملت شركات القطاع الخاص اللبناني نفقات تشغيلية مرتفعة وسجلت معدلات انكماش معتدلة في شهر أيلول (سبتمبر) 2023، رغم أن معدل الانخفاض كان أدنى مقارنة بشهر آب (أغسطس) 2023".

وذكرت المحللة أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في سبتمبر "لا تزال تُشير إلى انعدام اليقين لدى شركات القطاع الخاص اللبناني بشأن التحديات السياسية في البلاد والضغوط السلبية على أعمالها".

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة منذ أكثر من 3 سنوات، إذ فقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها، مع ضبابية في الوضع السياسي بسبب الفراغ الرئاسي منذ نهاية فترة ولاية ميشال عون أكتوبر الماضي، وفشل النواب اللبنانيين في انتخاب رئيس جديد للبلاد عدة مرات.

ووفق تقرير مؤشر مديري المشتريات، فقد انخفضت كمية الأعمال الجديدة التي استلمتها شركات القطاع الخاص اللبناني في نهاية الربع الثالث من عام 2023، نتيجة ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين، وانعدام اليقين، وضعف الاقتصاد المحلي.

وانخفض مؤشر الطلبيات الجديدة -وهو أحد المؤشرات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات- خلال سبتمبر، مع ضعف الطلبيات الجديدة الواردة من العملاء الدوليين.

وقالت المحللة قزي إن الشركات اللبنانية شهدت ضغوط على قدراتها التشغيلية خلال سبتمبر، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع الأعمال غير المنجزة، مضيفة أن معدل تراكم الأعمال غير المنجزة كان الأسرع في ثلاثة أشهر.

وأضافت: "من الأمور الإيجابية هو استقرار أسعار صرف الليرة اللبنانية، ما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة على الأسعار في أيلول (سبتمبر) 2023".

وتتداول الليرة اللبنانية بأكثر من سعر، ويبلغ سعرها في السوق الموازية نحو 90 ألف ليرة للدولار الواحد.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا