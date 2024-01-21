استثمرت شركة المعمر لأنظمة المعلومات السعودية 5 مليون دولار في حصة بشركة "Anthropic" الناشئة التي تعمل في مجال الذكاء الصناعي، وفق إفصاح من الشركة السعودية للبورصة السعودية (تداول) يوم الأحد.

ويأتي هذا الاستثمار فيما كانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات أعلنت في وقت سابق من يناير الجاري موافقة مجلس إدارتها على تخصيص 40 مليون ريال (نحو 10.7 مليون دولار) لتكوين محفظة استثمارية من التمويل الذاتي للاستثمار في الشركات العالمية في مجال الذكاء الصناعي للاستفادة من فرص النمو في هذا المجال.

والمعمر لأنظمة المعلومات هي إحدى أكبر شركات تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية.

وقالت الشركة، في إفصاحها الأحد، إن استثمارها في "Anthropic" هو جزء من جولة تمويل السلسلة D (إحدى المراحل المتقدمة لجمع التمويل للشركات الناشئة) بتقييم ما قبل النقد -تقييم ما قبل الاستثمار في الشركة- بقيمة 15 مليار دولار (56 مليار ريال).

وشركة "Anthropic" متخصصة في مجال سلامة وأبحاث الذكاء الصناعي، ومقرها في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، وتحظى بدعم كبار المستثمرين في مجال التكنولوجيا والذكاء الصناعي مثل غوغل وأمازون وغيرها، وفق موقعها الإلكتروني والإفصاح.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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