وقعت شركة أبراج الاتصالات (توال)، التابعة لشركة الاتصالات السعودية "اس تي سي STC"، اتفاقيات تمويل مرابحة مع بنكين سعوديين بقيمة إجمالية تبلغ 3.75 مليار ريال (1 مليار دولار).

ومدة التمويل هي 18 شهر، بحسب ما أعلنته اس تي سي في بيان نشرته البورصة السعودية "تداول".

وستحصل "توال" على قرض بقيمة 2 مليار ريال من البنك الأهلي السعودي وعلى 1.75 مليار ريال من البنك السعودي الأول بموجب الاتفاقيات التي تهدف إلى إعادة تمويل قرض مقدم من شركة الاتصالات السعودية إلى "توال"، وفق البيان.

وتأسست شركة توال في 1 أبريل 2019 بعد أن أعلنت STC في ديسمبر 2018 عن نقل ملكية أبراج الاتصالات التابعة لها وتأسيس شركة باسم "توال" لتقديم خدمات البنية التحتية المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية. وتوال مملوكة بالكامل لـ اس تي سي.

فيما تأسست STC ، المملوكة بنسبة أغلبية 64% لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، عام 1998 وتوفر خدمات الاتصالات على نطاق المملكة، ويقع مقرها الرئيسي في بالرياض.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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