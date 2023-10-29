ارتفعت الأرباح الصافية لشركة عِلم السعودية للحلول الرقمية بنحو 22.3% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2023، لتسجل 334 مليون ريال (نحو 89.1 مليون دولار)، وفق إفصاح من الشركة للبورصة السعودية يوم الأحد.

وتقدم شركة عِلم، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) 67% من أسهمها، خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وأمن المعلومات والأعمال الإلكترونية، وغيرها، وتستثمر في شركات ناشئة، بحسب موقعها الإلكتروني وملفها على البورصة السعودية.

وأرجعت شركة عِلم، في إفصاحها، نمو أرباحها الصافية في الربع الثالث إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 30.3% في الربع نفسه لتسجل 1.5 مليار ريال، نتيجة لارتفاع إيرادات قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 38.2%، وارتفاع إيرادات قطاعات أخرى.

فيما ارتفعت المصاريف التشغيلية للشركة خلال الربع الثالث بنحو 17.8% على أساس سنوي.

ومقارنة بالربع الثاني من 2023، فقد انخفضت الأرباح الصافي للشركة في الربع الثالث بنحو 10.5%.

نتائج التسعة أشهر

مع نمو الأرباح المسجل في الربع الثالث، ارتفعت الأرباح الصافية لشركة عِلم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 43.3% على أساس سنوي، مسجلة نحو 1.03 مليار ريال.

وأرجعت الشركة نمو صافي الأرباح خلال فترة التسعة أشهر إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 27.7% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، لتبلغ 4.2 مليار ريال.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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