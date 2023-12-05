أعلنت السعودية الثلاثاء، عن حزمة حوافز ضريبية جديدة تقضي بإعفاء المقرات الإقليمية للشركات من ضريبة الدخل على الكيانات لمدة 30 سنة.

وتسعى السعودية - التي ستستضيف معرض إكسبو 2030 - لجذب الشركات العالمية لتتخذ من المملكة مقر إقليمي لها، في منافسة مع مدينة دبي التي تعد مركز للأعمال، ومن أجل ذلك تبني المملكة - التي تسعى لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط - مركز مالي في العاصمة الرياض، يتوقع أن يكون وجهة الشركات.

وكانت الحكومة أعلنت أنها ستوقف التعامل مع الشركات الأجنبية التي يقع مقرها الإقليمي خارج السعودية بداية من 2024. وأطلقت مطلع العام الجاري برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية لتيسير إجراءات افتتاح تلك المقرات.

وتتضمن التسهيلات الممنوحة إعفاء ضريبي لمدة 30 سنة، لضريبة الدخل على كيانات تلك المقرات، وكذلك ضريبة الاستقطاع على أنشطتها المعتمدة، وفقا للبيان.

وسيتم العمل بالإعفاءات من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.

ووفق ما نقل البيان عن وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، فإن البرنامج جذب أكثر من 200 شركة.

وقال وزير المالية محمد الجدعان، وفق البيان إن الإعفاءات "ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار".

وأضاف "نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات، بما في ذلك المشروعات العملاقة، واستعداداتنا لاستضافة أحداث كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029م، ومعرض إكسبو في عام 2030م".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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