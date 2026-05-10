اختارت شركة نينجا السعودية لخدمات التوصيل السريع، عدد من البنوك للعمل على طرحها العام الأولي المحتمل في البورصة السعودية، فيما يعد خطوة نحو تنفيذ الطرح المزمع رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن حرب إيران، وفق ما نقلته بلومبرغ عن مصادر الجمعة.

وتنعكس تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية - الإيرانية على الأسواق، فيما تتقلب شهية المستثمرين بين الخيارات الاستثمارية نتيجة المخاوف وحالة عدم اليقين، نتيجة الحرب نفسها وأثرها المباشر على النفط، وتداعياتها في ظل مخاوف من ارتفاع التضخم وتحركات أسعار الفائدة.

وقد استقبلت البورصة السعودية طرح عام أولي واحد منذ بداية العام الجاري وهو شركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده، فيما يجري حاليا الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة دار البلد لحلول الأعمال.

تفاصيل أكثر عن نينجا والطرح المحتمل

(وفق بيانات رسمية + بلومبرغ)

- تأسست نينجا، عام 2022، ومقرها الرياض، هي منصة بيع إلكترونية للمواد الغذائية، الأدوية ومنتجات التجميل وغيره.

- تعمل في السعودية والكويت والبحرين وقطر.

- استطلعت نينجا مارس الماضي شهية المستثمرين حول إمكانية الطرح العام الأولي.

- تتضمن البنوك التي اختارتها نينجا للطرح المحتمل: سيتي غروب، غولدمان ساكس، رياض كابيتال، ويو بي إس غروب.

- يتوقع أن يتم الطرح في نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل 2027.

- تسعى نينجا لجمع مليار دولار من هذا الطرح المحتمل، لكنها قد تلجأ للتمويل الخاص في حال تقرر عدم الإدراج في المدي القريب.

