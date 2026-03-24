ما الذي نعرفه؟

تستطلع شركة نينجا السعودية لخدمات التوصيل السريع، شهية المستثمرين حول إمكانية طرح عام أولى لأسهمها في البورصة السعودية، رغم تقلبات الأوضاع الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط التي دخلت أسبوعها الرابع، وفق ما نقلته بلومبرغ عن مصادر الاثنين.

وحسب بلومبرغ، فالشركة في المراحل النهائية لاختيار بنوك استثمار لإدارة عملية الطرح العام الأولي المزمعة.

ومن المتوقع، وفق ما نقلت الوكالة عن المصادر التي لم تسمها، أن تتخذ الشركة قرارها بشأن الطرح وتعيين متعهدي الاكتتاب خلال الأسابيع المقبلة، مع تحديد موعد مبدئي لطرح أسهمها في البورصة في وقت لاحق من هذا العام أو مطلع العام المقبل.

ومن الممكن أيضا أن تلجأ الشركة إلى جمع تمويل خاص في حال تقرر عدم الإدراج في المدى القريب، وفق الوكالة.

وقد استقبلت البورصة السعودية طرح عام أولي واحد منذ بداية العام الجاري وهو شركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده.

بروفايل سريع عن نينجا

(وفق موقع الشركة الرسمي + بلومبرغ)

- تأسست عام 2022، ومقرها الرياض.

- هي منصة بيع إلكترونية للمواد الغذائية، الأدوية ومنتجات التجميل وغيرها.

- تعمل في السعودية، الكويت، البحرين، وقطر.

- العام الماضي، جمعت 250 مليون دولار من مجموعة مستثمرين محليين، وتم تقييمها بقيمة سوقية بلغت 1.5 مليار دولار.

- بلغت إيراداتها مليار دولار العام الماضي، وتتطلع إلى تحقيق حوالي 1.6 مليار دولار في عام 2026.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

