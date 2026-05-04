تعتزم شركة دار البلد لحلول الأعمال السعودية العاملة في خدمات تقنية المعلومات، جمع ما يقرب من 204.8 مليون ريال سعودي (54.6 مليون دولار) من طرح عام أولي لحصة 30% من أسهمها في السوق الرئيسية بالبورصة السعودية، وفق بيان لتداول الاثنين.

ويعد هذا ثاني طرح عام أولي في السوق السعودية هذا العام، حيث استقبلت السوق الرئيسية شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده فبراير الماضي، فيما قررت شركة ركن الكسائي الطبي في مارس عدم المضي في الطرح العام الأولي الذي كان مقرر بالسوق الموازية نمو وسط توترات حرب إيران.

وبحسب البيان الصادر عن شركة الجزيرة للأسواق المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لشركة دار البلد للأعمال، الاثنين، فقد تم تحديد سعر السهم النهائي في الطرح عند 9.75 ريال للسهم عند الحد الأقصى للنطاق السعري الذي كان بين 9.25 - 9.75 ريال سعودي للسهم الواحد.

وقد تم تغطية الطرح في فترة بناء سجل الأوامر لإجمالي الأسهم المطروحة بواقع 66.6 مرة، وفق البيان.

ستبيع الشركة 21 مليون سهم في الطرح العام الأولي على أن يتم تخصيص 30% من الأسهم المطروحة للأفراد في حال وجود طلب كافي. وسيمتد اكتتاب الأفراد خلال الفترة 10-14 مايو الجاري.

تعمل دار البلد لحلول الأعمال منذ أكثر من 25 عام في خدمات المعلومات، ثم توسعت في نشاطها ليشمل خدمات تنقية الشوائب والصيانة الصناعية، تقليل النفايات، وتمارس نشاطها في السعودية ولها فروع في البحرين وقطر تدعم عملياتها جزئيا في منطقة مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولديها خطط للتوسع في خدماتها بما يشمل الذكاء الصناعي وحلول الأمن السيبراني.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا