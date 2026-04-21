تعتزم شركة دار البلد لحلول الأعمال السعودية العاملة في خدمات تقنية المعلومات، طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، وفق بيان على البورصة الثلاثاء.

نقاط سريعة عن الشركة والطرح

تعمل الشركة منذ أكثر من 25 عام في خدمات المعلومات، ثم توسعت في نشاطها ليشمل خدمات تنقية الشوائب والصيانة الصناعية، تقليل النفايات.

تمارس الشركة نشاطها في السعودية ولها فروع في البحرين وقطر تدعم عملياتها جزئيا في منطقة مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولديها خطط للتوسع في خدماتها بما يشمل الذكاء الصناعي وحلول الأمن السيبراني.

وتتولى شركة الجزيرة للأسواق المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية، وبالاشتراك مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بصفتهم مديري سجل اكتتاب المؤسسات في الطرح العام الأولي المحتمل.

وقد وافقت هيئة السوق المالية في ديسمبر الماضي، على طلب الشركة لتسجيل أسهمها وطرح 21 مليون سهم للاكتتاب مع إمكانية تخصيص 30% منها للأفراد في حال وجود طلب.

وسيتم الإعلان عن النطاق السعري وبدء عملية بناء سجل الأوامر في 26 أبريل الجاري وتستمر حتى 30 أبريل، على أن يكون اكتتاب الأفراد بين 10-14 مايو المقبل.

#أخباراقتصادية

