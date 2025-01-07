الحدث الرائد في القطاع يستعرض حلول الألياف الضوئية من الجيل القادم لدعم ثورة الذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلن مؤتمر مجلس الألياف البصرية "فايبر كونيكت كاونسل" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم عن انعقاد مؤتمره ومعرضه السنوي الرابع عشر تحت عنوان "دور مشغلي الاتصالات في تمكين البنية التحتية للألياف الضوئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي". ويُقام الحدث خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2025 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في وقتٍ تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طلباً غير مسبوق على البنية التحتية المتطورة للألياف الضوئية لدعم التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

سيجمع المؤتمر نخبة من قادة القطاع والمبتكرين التقنيين وصنّاع السياسات لمناقشة التقارب المتنامي بين تقنيات الألياف الضوئية والذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على الدور الأساسي لشبكات الألياف القوية في تمكين المدن الذكية والتقنيات ذاتية التحكم ومنظومات إنترنت الأشياء ومراكز البيانات من الجيل القادم.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور علاء موسى، رئيس مؤتمر مجلس الألياف البصرية "فايبر كونيكت كاونسل" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرئيس التنفيذي لشركة إيرثلنك العراق قائلاً: "مع النمو المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، أصبحت الحاجة إلى اتصال فائق السرعة منخفض زمن الاستجابة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. يأتي هذا المؤتمر في لحظة محورية حيث يتحتم على مشغلي الاتصالات تطوير بنيتهم التحتية لتلبية المتطلبات الهائلة للبيانات في أنظمة الذكاء الاصطناعي. إن القرارات التي نتخذها اليوم بشأن البنية التحتية للألياف الضوئية ستحدد قدرة منطقتنا على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لعقود قادمة."

تتضمن الفعالية التي تستمر ثلاثة أيام جلسات شاملة حول:

الهندسة المتقدمة لشبكات الألياف الضوئية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي

متطلبات وتنفيذ البنية التحتية للمدن الذكية

حلول الربط لمراكز البيانات لدعم أعمال الذكاء الاصطناعي

تمكين منظومة إنترنت الأشياء عبر شبكات الألياف الضوئية

أتمتة الشبكات والتحسين المدعوم بالذكاء الاصطناعي

دراسات حالة إقليمية وقصص نجاح

وأكد الدكتور سليمان الحديثي، المدير الإداري في شركة ام أي اف سي والرئيس السابق لمجلس الألياف البصرية "فايبر كونيكت كاونسل" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على الأهمية الاستراتيجية لموضوع المؤتمر قائلاً: "تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مفترق طرق تكنولوجي. إن قدرتنا على نشر وصيانة شبكات ألياف ضوئية متطورة ستؤثر مباشرة على قدرتنا التنافسية في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي. يوفر هذا المؤتمر منصة حيوية لمشغلي الاتصالات لتبادل الرؤى واستكشاف الابتكارات وبناء شراكات ستشكل مستقبل البنية التحتية الرقمية في منطقتنا."

سيستعرض الحدث أحدث التطورات التقنية من كبرى الشركات العالمية ومشغلي الاتصالات الإقليميين، مع عروض حية لحلول الألياف الضوئية من الجيل القادم وتطبيقاتها في بيئات الذكاء الاصطناعي. وسيتم التركيز بشكل خاص على التطبيقات العملية ودراسات الحالة الواقعية التي تبرز النجاحات في النشر عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تفاصيل الفعالية:

التاريخ : 20-22 يناير 2025

: 20-22 يناير 2025 المكان : دبي، الإمارات العربية المتحدة

: دبي، الإمارات العربية المتحدة التسجيل: https://dubai.fiberconnectmena.org

نبذة عن مجلس الألياف البصرية "فايبر كونيكت كاونسل" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يُعد مجلس الألياف البصرية "فايبر كونيكت كاونسل" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الهيئة الرائدة في القطاع بالمنطقة، والمكرسة لتسريع تبني تقنية الألياف الضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعمل المجلس بشكل وثيق مع مشغلي الاتصالات ومزودي التقنية وصنّاع السياسات لتعزيز تطوير البنية التحتية المتقدمة للألياف الضوئية وتطبيقاتها.

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