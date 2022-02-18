منذ الاستثمار الأولي لمجموعة سيليكت العقارية في جيم نيشن في العام 2018، نمت جيم نيشن سريعًا فتحوّلت من شركة ناشئة في مجال ريادة الأعمال إلى الشركة المشغلة للصالات الرياضية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة مع سبع صالات فرعية وأكثر من 40,000 عضو.

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت سيليكت الاستثمارية المحدودة، الشركة الفرعية المملوكة بالكامل لمجموعة سيليكت، إحدى أبرز الشركات متعددة التخصصات في القطاع الخاص في المنطقة، عن بيع جيم نيشن إلى جي دي سبورتس جيمس المحدودة (جي دي جيمس) التابعة لشركة جي دي سبورتس فاشن بي أل سي المدرجة في مؤشر فايننشال تايمز للأوراق المالية 100.

تأسست جيم نيشن في الإمارات العربية المتحدة في العام 2018، ومنذ ذلك الحين نمت الشركة الناشئة لتصبح إحدى أبرز مشغلي الصالات الرياضية في الشرق الأوسط، حيث تدير عددًا من الصالات في شتى أنحاء الإمارات في دبي ورأس الخيمة وأبوظبي وتخطط لافتتاح المزيد منها قريبًا.

أحدثت جيم نيشن، منذ تأسيسها في يونيو من العام 2018، نقلة في عالم اللياقة البدنية في الإمارات العربية المتحدة، حيث انضم إليها أكثر من 40,000 عضو في البلاد.

تفتخر علامة اللياقة البدنية الأسرع نموًا في الإمارات العربية المتحدة بأحدث وأكبر المرافق والصالات الرياضية في البلاد مع مساحات تتراوح بين 25,000 و50,000 قدم مربع. كذلك تقدم كل صالة من جيم نيشن أكثر من 200 حصة تدريب أسبوعية (مجانية)، إلى جانب أحدث جيل من المعدات الرياضية من علامة Matrix، فضلاً عن كونها علامة اللياقة البدنية الأولى في دبي التي تستقبل العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار العام.

ويأتي بيع جيم نيشن إلى جي دي سبورتس جيمس المحدودة في خطوةٍ لتسليط الضوء على الإستراتيجية الاستثمارية التي تعتمدها مجموعة سيليكت والتي تتمحور حول تحديد الشركات ذات الإمكانات العالية، وخلق القيمة من خلال تهيئة محفظة الشركة للمرحلة التالية من النمو وتعظيم العائدات لأصحاب المصلحة. وبذلك تسعى مجموعة سيليكت لاغتنام الفرص الاستثمارية الجديدة في الشركات الناشئة وذات الخبرة المتوسطة في السوق بما يضمن تحقيق النمو المستدام وخلق القيمة.

وتعليقًا على الصفقة، قال رحيل أسلم، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيليكت: "يلخّص الاستثمار في جيم نيشن وبيعها لاحقًا إلى مشترٍ استراتيجي فلسفتنا الاستثمارية. ونحن في مجموعة سيليكت نستثمر بشكل استباقي في أعمال تساهم في خلق القيمة ونضمن استمرارية ذلك من خلال تحسين الأعمال التجارية والمبادرات الإستراتيجية. نحن فخورون بالنمو الاستثنائي الذي حققته جيم نيشن على مدى السنوات الثلاث الماضية ونعتقد أن تألقها هذا سيتواصل تحت إدارة جي دي سبورتس جيمس المحدودة."

وأضاف ألون بيكوك، المدير العام لـشركة جي دي سبورتس جيمس: "نحن متحمسون للغاية لشراء علامة جيم نيشن ولإبرامنا شراكة مع فريق الإدارة. وعلى الرغم من عملية الاستحواذ هذه، سوف يتابع المؤسسون الثلاث – لورين وفرانك وآنت عملية توجيه الأنشطة اليومية وسيحتفظون بأسهم مهمة. جيم نيشن هي شركة ناجحة للغاية تقدم عروضًا ممتازة تتناغم مع أعمال جي دي سبورتس جيمس في المملكة المتحدة. ونحن حاليًا نتطلّع للعمل مع فريق الإدارة لبدء المرحلة التالية من النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتوازي مع المزيد من الفرص الشيّقة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى."

وقال لورين هولاند، المؤسس والرئيس التنفيذي لجيم نيشن: "نحن نتطلع إلى متابعة عملية تحسين صحة السكان وعافيتهم بما يتماشى مع سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح "المدينة الأكثر نشاطًا في العالم"، ولا شكّ في أن وجود شريك داعم مثل جي دي جيمس أمر مفيد للغاية. نحن نعتقد أن استحواذ إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال تشغيل الصالات الرياضية والمدرجة في مؤشر فايننشال تايمز للأوراق المالية، على جيم نيشن وهي شركة ناشئة محلية في الإمارات العربية المتحدة، هو بحد ذاته قصة نجاح في مجال ريادة الأعمال والاستثمار.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة كلايد أن كو ش.م.م. هي التي قدّمت مشورتها بشأن هذه الصفقة إلى شركة سيليكت الاستثمارية المحدودة. أما شركة بنسنتس مايسونز ش.م.م.، فقدمت المشورة إلى جي دي جيمس المحدودة في حين تولى قسم الشؤون القانونية في شركة برايس ووترهاوس كوبرز تقديم المشورة ذات الصلة إلى فريق الإدارة.

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نبذة عن مجموعة سيليكت العقارية:

منذ تأسيسها في العام 2002، اكتسبت مجموعة سيليكت العقارية سمعة طيبة من حيث المصداقية والجودة. تشمل مشاريع الشركة مشاريع عقارية حائزة على الجوائز في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا. ومع اعتبار قسم تطوير المشاريع العقارية أساس أعمالها، سلّمت المجموعة أكثر من 7,000 وحدة سكنية إلى العملاء بمساحة إجمالية تبلغ 13.5 مليون قدم مربع وإجمالي قيمة أراضي تبلغ 11.5 مليار درهم إماراتي حتى الآن. وحاليًا، يجري العمل على إنشاء 3,750 وحدة سكنية بمساحة إجمالية تبلغ 6.5 مليون قدم مربع وقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات درهم إماراتي، وهي حالياً في مراحل مختلفة من التطوير.

نبذة عن شركة جي دي سبورتس جيمس المحدودة

تأسست جي دي سبورتس جيمس في العام 2013، وتمتلك وتدير 75 صالة رياضية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. تعمل الشركة كسلسلة رياضية متميزة تقدم لأعضائها عروضًا منخفضة التكلفة بالتوازي مع تجربة لياقة بدنية فاخرة. جي دي سبورتس جيمس المحدودة (جي دي جيمس) تابعة لشركة جي دي سبورتس فاشن بي أل سي التي تضم أكثر من 3,300 متجرًا حول العالم عبر 29 منطقة.

نبذة عن جيم نيشن

تُعتبر جيم نيشن من أكثر الصالات الرياضية في الإمارات العربية المتحدة التي تتميّز بأسعارها المعقولة وبمرونتها إذ تبدأ العضوية فيها من 99 درهمًا إماراتيًا شهريًا. وتمتلك صالات الألعاب الرياضية التابعة لها سياسة ترحيبية لا سيما أن ما يقارب ثلث أعضائها هم من الأفراد الذين يستخدمون الصالة الرياضية للمرة الأولى والذين انطلقوا للتو في رحلة الصحة واللياقة البدنية الخاصة بهم. تسعى جيم نيشن لإحداث فرق وهي تحرص على أن يمتلك كل شخص في الإمارات العربية المتحدة خيار الاشتراك في صالة رياضية معقولة التكلفة ومفعمة بالأجواء الإيجابية وتقدّم أفضل فصول اللياقة البدنية والمرافق الرياضية.

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