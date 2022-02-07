الاستغناء عن طباعة 40.6 مليون ورقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة - تواصل جمارك دبي تحقيق الإنجازات في منظومة التميز الحكومي، حيث سجلت الدائرة إنجازاً جديداً بحصولها على ختم "100% لا ورقية" من قبل هيئة دبي الرقمية، ويأتي الإنجاز الجديد في إطار تنفيذ "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية"، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض، ورفعاً لمستوى الفعالية والكفاءة في الأداء الحكومي.

وتسعى "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" إلى توفير أكثر من مليار ورقة تستخدم في حكومة دبي كل عام مما ينقذ 130 ألف شجرة بالإضافة إلى ذلك سيوفر سكان وزوار دبي 40 ساعة للشخص الواحد في السنة وأكثر من 900 مليون درهم كانت ستنفق على المعاملات الورقية.

ومع حصول الدائرة على ختم 100% لا ورقية تكون جمارك دبي نجحت في الاستغناء عن 40.6مليون ورقة طباعة استناداً إلى استهلاك عام 2018، حيث شرعت الدائرة خلال 2019 في تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، بتخفيض نسبة استخدام أوراق الطباعة بواقع 50.58% ، لترتفع هذه النسبة مسجلة 97 % في إبريل 2020 ، وصولاً إلى نسبة 100 % في العام 2021.

ولتحقيق هذه النتيجة نفذت الدائرة العديد من المبادرات النوعية منها الاعفاء من تقديم شهادة المنشأ في الحالات التي لا تستوفى فيها الرسوم الجمركية، الأرشفة الإلكترونية لمستندات البيانات الجمركية ووثائق المطالبات، رقمنة المواد التدريبية باستخدام الأجهزة الذكية، التدريب عبر الإنترنت، الاستبيانات الإلكترونية، أنظمة الحضور والانصراف البيومترية للدورات التدريبية، الإقرار التلقائي باستلام الوثائق عبر البريد الإلكتروني، وتشجيع العملاء لاستخدام القنوات الذكية في إنجاز معاملاتهم.

وأعرب سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن سعادته بحصول جمارك دبي على ختم "100% لا ورقية وهو ما يؤكد ريادة الدائرة في التحول الرقمي الشامل والمتكامل، ويشير إلى جودة الخدمات المقدمة عبر القنوات الرقمية والمدعومة ببيئة رقمية تتمتع بالاستباقية والكفاءة والفاعلية، وتراعي مبدأ سعادة المتعاملين، حيث حققت جمارك دبي المركز الثاني على مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي وبنسبة 91.8 % للعام 2021، مؤكداً حرص جمارك دبي على دعم مسيرة إمارة دبي في التحول الرقمي، وترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في مجال الحكومات الرقمية.

من جانبه قال جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي: " لقد أسهمت البنية الرقمية التي تمتلكها جمارك دبي والمشاريع المبتكرة التي طورها قطاع التطوير الجمركي، في تسريع وأتمتة الإجراءات للمتعاملين والموظفين، لقد مكنت أنظمتنا التقنية وفي مقدمتها نظام "مرسال2 " العملاء من إنجاز معاملاتهم عبر الأجهزة الذكية في أي وقت ومن أي مكان، وقد أسهمت هذه الأنظمة في استمرارية العمل بكل سلاسة ومواصلة تقديم خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والكفاءة خلال فترة العمل عن بعد نتيجة تداعيات جائحة كورونا ، ويأتي فوز الدائرة في مجال إدارة وتطوير المشاريع المبتكرة على المستوى العالمي، بجائزة "أفضل جهة لإدارة المشاريع في العالم من اتحاد PMO جلوبال ، ليرسخ موقعنا في تطوير وابتكار مشاريع رائدة عالميا".

#بياناتحكومية

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