العين، الإمارات العربية المتحدة : كشف المركز الزراعي الوطني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن التفاصيل التشغيلية والاستراتيجية للمشروع الوطني "الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية " (UAE GAP)، وذلك على هامش جلسة خاصة بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، رئيس مجلس إدارة المركز الزراعي الوطني.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً لطرح المشروع الاستراتيجي الذي تم الإعلان عنه أمس. حضر الجلسة كل من سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة المهندس أحمد خالد عثمان، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسعادة راشد محمد الشريقي، عضو مجلس إدارة المركز الزراعي الوطني، وسلطان الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني.

ويمثل برنامج "UAE GAP" نقلة نوعية في قطاع الزراعة بالدولة، حيث لا يقتصر دوره على توحيد معايير الزراعة المستدامة محلياً، بل يُعد بوابة تجارية واقتصادية للمنتجات الزراعية الإماراتية للعبور نحو الأسواق العالمية. وتؤهل هذه الشهادة الوطنية المزارع للارتقاء بجودة محاصيلها وفق معايير منظمة "UAE GAP" الدولية، مما يمنح المنتج الإماراتي ميزة تنافسية عالية، ويفتح أمامه قنوات تصديرية جديدة بتكلفة تتناسب مع طبيعة الزراعة المحلية.

وفي إطار خطته التشغيلية الطموحة، يستهدف البرنامج تدريب وتأهيل المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية الحديثة، للوصول إلى هدف وطني يتمثل في حصول 80% من المزارع المحلية على شهادة "UAE GAP ". وسيسهم هذا الهدف في رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وزيادة أعداد المزارع العضوية، إلى جانب تعزيز ثقة المستهلك ورفع معدلات استخدام المنتج المحلي في قطاع المطاعم والفنادق بالدولة.

وفي تعليق له، أكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، أن إطلاق المشروع الوطني "الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية" يمثل خطوة وطنية رائدة نحو توحيد معايير الزراعة المستدامة على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن البرنامج يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تطوير قطاع زراعي متقدم وقائم على المعرفة والتكنولوجيا.

وقال سعادته: "يمثل برنامج UAE GAP نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع الزراعي في الدولة، فهو يتيح لجميع المزارعين تطبيق معايير عالمية معتمدة بطريقة تتناسب مع طبيعة الزراعة المحلية، ويعزز ثقة المستهلك بالمنتج الإماراتي، ويدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية".

وفي هذا السياق، قال سلطان الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني: "إن إطلاق برنامج UAE GAP يضعنا أمام مرحلة جديدة في مسيرة الزراعة الإماراتية. نحن اليوم لم نعد نكتفي بمنافسة المحاصيل الإماراتية محلياً، بل نخطط ونعمل للمنافسة في كبرى الأسواق العالمية وتصدير ما لدينا من محاصيل تميز الإنتاج الإماراتي ويخلق فرصاً جديدة للمزارعين المواطنين والمزارع المحلية. هذه الشهادة هي بمثابة علامة ثقة وجودة دولية تُمنح للمزارع الإماراتي لتؤكد أن منتجاته ترقى لأعلى المعايير العالمية".

وأضاف الشامسي: "خطتنا التشغيلية واضحة وطموحة، حيث نستهدف الوصول إلى 80% من المزارع المحلية لتأهيلها وحصولها على هذا الاعتماد. وسنعمل جنباً إلى جنب مع المزارعين عبر توفير ورش عمل وبرامج إرشادية مكثفة طوال فترة المعرض وما بعدها، لضمان أن يكون المنتج الإماراتي هو من بين أهم الخيارات وأكثرها موثوقية محلياً وعالمياً. ولدينا فرص كبيرة لتسويق بعض المحاصيل والمنتجات في الكثير من الأسواق حول العالم".

وكانت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قد وقعت اتفاقية مع منظمm “Global GAP” لاعتماد تغيير اسم البرنامج من "Abu Dhabi GAP" إلى "UAE GAP" وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، وبما يتناسب مع الظروف المناخية والبيئية لمزارع الدولة، ويواكب توجهات الإمارات في الزراعة الذكية مناخياً والابتكار الزراعي.

ويشكل البرنامج إطاراً وطنياً شاملاً يضم معايير سلامة الغذاء، وحماية البيئة، ورفاهية العمال، ونظام التتبع، بما يضمن إنتاج محاصيل آمنة وعالية الجودة، ويعزز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي. كما يتيح لجميع المزارعين في الدولة الاستفادة من خدمات التدريب والإرشاد والدعم الفني، حيث عملت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تأهيل عدد كبير من مهندسي الإرشاد الزراعي في مختلف إمارات الدولة وتمكينهم من العمل كمفتشين ومدققين معتمدين ضمن برنامج الممارسات الزراعية الجيدة، بما يضمن جاهزية الكوادر الوطنية لتطبيق البرنامج على نطاق واسع.

ويسهم المشروع الوطني "الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية" في رفع جودة وتنافسية المنتجات الزراعية المحلية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتقليل الهدر، وتمكين المزارعين من الوصول إلى الأسواق والمنافذ التجارية، إضافة إلى تعزيز جاهزية القطاع لمتطلبات التصدير. كما يمنح المزارعين شهادة وطنية معتمدة تسهّل تطبيق المعايير العالمية بتكلفة أقل وبما يتناسب مع طبيعة الزراعة المحلية.

والجدير بالذكر، أن "Global GAP" تعد إحدى أبرز المنظمات الدولية المعنية بوضع واعتماد معايير الممارسات الزراعية الجيدة، وتضم في عضويتها مئات الجهات المتخصصة في إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية حول العالم. وتعمل المنظمة على تطوير رؤية موحدة لتطبيق معايير الزراعة المستدامة، مع تحديد متطلبات دقيقة تختلف بحسب نوع المنتج الزراعي، الأمر الذي يجعل شهادتها من أكثر الشهادات اعتماداً وانتشاراً على المستوى الدولي.

وتُعد هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عضواً فاعلاً في منظمة "Global GAP"، حيث أسهمت خلال السنوات الماضية في تمكين العديد من المزارع في إمارة أبوظبي من تطبيق معايير المنظمة والحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة، مما عزز جودة الإنتاج المحلي ورفع مستوى التزام المزارع بمعايير السلامة والاستدامة.

