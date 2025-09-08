وقّعت وزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية تعاون استراتيجي مع stc البحرين لإطلاق أول محطة رقمية للحافلات في مملكة البحرين، وذلك في خطوة رائدة نحو دعم الاستراتيجية الوطنية للنقل وتعزيز مسيرة التحول الرقمي، بما يرسخ مكانة المملكة كوجهة رائدة إقليميًا في مجال النقل الذكي والمستدام.

وفي هذا الصدد، أكدت السيدة فاطمة عبد الله الظاعن، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد، أن تدشين أول محطة رقمية للحافلات في مملكة البحرين يمثل نقلة نوعية في تطوير قطاع النقل، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة تُعزز الاعتماد على الحلول الرقمية المتقدمة، وتوفر تجربة مُطورة للركاب، وتدعم توجهات المملكة نحو مدن ومجتمعات أكثر استدامة، انسجامًا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة، نائب الرئيس للشؤون الحكومية في شركة stc البحرين، عن اعتزاز الشركة بهذه الشراكة، قائلاً: "يمثل إطلاق أول محطة رقمية للحافلات في المملكة استثمارًا استراتيجيًا لتطوير منظومة النقل ودعم مستقبل الاقتصاد الوطني. ونفخر فيstc البحرين بدورنا كممكّن رقمي رائد في تقديم حلول ذكية ومستدامة تسهم في خدمة المجتمع وتطوير البنية التحتية وتعزيز التنافسية الوطنية."

ويُعد مشروع "محطة stc الرقمية للحافلات" نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر تطورًا في مجال النقل الذكي في المملكة، عبر توظيف البيانات والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الخدمات وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني، بما يعكس الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في دعم مسيرة التنمية الوطنية.

