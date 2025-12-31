أصدرت مؤسسة البريد السعودي | سبل بالتعاون من طيران الرياض مجموعة من الطوابع التذكارية من فئة (3) ريال بمناسبة انطلاق أول رحلاتها الافتتاحية في 26 أكتوبر 2025م وذلك تزامنًا مع انطلاق العمليات التشغيلية التحضيرية " المسار نحو الانطلاق " ويأتي هذا الإصدار توثيقًا للحظة تاريخية التي تمثل بدء العمليات التشغيلية لطيران الرياض كناقل وطني جديد، يطمح للوصول إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم.

وبهذه المناسبة، أعرب نائب الرئيس التنفيذي الأول للتسويق والتواصل المؤسسي في طيران الرياض، الأستاذ أسامة النويصر، عن اعتزاز الشركة بالإصدار البريدي الجديد، وقال: "نفخر في طيران الرياض عبر إصدار "سبل" لهذه الطوابع التذكارية المتميّزة والتي تُخلّد لحظة محورية في تاريخ الطيران السعودي، متمثلةً في انطلاق العمليات التشغيلية للناقل الوطني الجديد، التي سوف تربط الرياض بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030. ونشكر مؤسسة البريد السعودي " سبل " على تكريمها طيران الرياض من خلال وضع انطلاقة عملياتنا إلى جانب نخبة من المحطات المضيئة في مسيرة المملكة."

ومن جهته، أعرب الأستاذ فهد آل عبد العزيز، مدير عام الاتصال المؤسسي في مؤسسة البريد السعودي | سبل، عن اعتزاز المؤسسة بإصدار هذا الطابع التذكاري، مؤكدًا أن هذا الإصدار يجسّد دور سبل في توثيق المحطات الوطنية، ويعكس التزامها بإبراز المنجزات الوطنية في القطاعات الحيوية، حيث تُعد انطلاقة طيران الرياض إحدى المحطات الوطنية البارزة التي تحرص سبل على توثيقها، كونها محطة استراتيجية في قطاع الطيران والنقل الجوي، تسهم في تعزيز ربط المملكة بالعالم، وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

يذكر أن الطوابع البريدية التي يصدرها البريد السعودي | سبل تواكب أبرز الأحداث الوطنية وكذلك أهم المناسبات الدولية، حيث تصدر الطوابع البريدية التذكارية ليحاكي كل طابع منها حدثاً هامّاً، أو لتخليد مشهد بارز في التاريخ السعودي، ما يجعلها خياراً مثاليّاً لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم، وكذلك للمؤرخين المهتمين بتدوين التاريخ.

نبذة عن طيران الرياض:

هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يسعى لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال ريادة قطاع الطيران وتعزيز مكانة العاصمة الرياض كوجهة وبوابة عالمية للمملكة. تم الإعلان عن إطلاقه في مارس 2023، ويتبنى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، مع التركيز على تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية في صناعة الطيران.

بأسطوله المزود بمقصورات داخلية مصممة بعناية وأنظمة ترفيه واتصال جوي من الجيل الجديد، سيقدم تجربة سفر فريدة تمزج بين الراحة والفخامة والأصالة، وتعكس قيم المملكة المتمثلة في الكرم وحفاوة الاستقبال. ويهدف طيران الرياض إلى ربط ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، ليصبح الخيار الأول للراغبين في تجربة طيران راقية.

