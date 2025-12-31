أعلنت شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، المطور العام لمدن "مستقبل سيتي" و"مدى" في القاهرة الجديدة، عن تقدمها بتبرع لصالح جامعة عين شمس بقيمة تقارب ٦٥ مليون جنيه، بهدف تمويل شراء أجهزة لمركز النانو تكنولوجي بالجامعة، وذلك في إطار إلتزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية.



جاء ذلك خلال فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين، بهدف توفير أجهزة علمية وبحثية متخصصة تسهم في تطوير البحث العلمي والطبي داخل الجامعة، وذلك بحضور عدد من قيادات شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية وجامعة عين شمس.



وتأتي تلك الخطوة لتتوافق مع توجهات الدولة نحو توطين التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وبما يُسهم في تحديث البنية البحثية لمركز النانو تكنولوجي بجامعة عين شمس، ورفع قدرته على إجراء أبحاث تنافس إقليميًا ودوليًا، وذلك في ظل رؤية مصر 2030 وأهدافها خاصة في دعم التعليم والبحث العلمي.



كما يأتي ذلك التبرع استكمالًا لمسار الدعم الذي تقدمه "ميدار" لمؤسسات جامعة عين شمس، حيث سبق للشركة خلال عام 2024 تقديم تبرع بقيمة 15 مليون جنيه لتطوير قسم الأشعة بمستشفى الدمرداش ولإنشاء غرفة لعمليات زراعة النخاع لمرضى سرطان الدم من الأطفال بالمدينة الطبية بجامعة عين شمس، إلى جانب تبرع سابق خلال عام 2023 بقيمة مليوني جنيه لتطوير قسم الرمد بمستشفى الدمرداش، ليصل إجمالي التبرعات التي قدمتها "ميدار" لمؤسسات جامعة عين شمس إلى ما يقرب من 82 مليون جنيه خلال 3 سنوات.



ومن جانبه، صرح المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، بأن الشركة حريصة على القيام بمسؤوليتها تجاه المجتمع، جنبًا إلى جنب دورها الرائد كمطور عام للمدن العملاقة المتكاملة الحديثة في مصر، مشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة عين شمس للعام الثالث على التوالي يعكس إلتزام الشركة بدعم القطاعين الصحي والعلمي داخل الجامعة، خاصة أن "ميدار" تؤمن بأن الاستثمار في العلم والمعرفة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومضيفًا أن دعم مركز النانو تكنولوجي بالجامعة يأتي إيمانًا بأهمية العلوم المتقدمة والتطبيقية في مواجهة تحديات الصناعة والطاقة والصحة والبنية التحتية، وغيرها.



ومن جانبه، قال أ.د. محمد ضياء الدين زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، إن هذا التعاون يمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا للشراكة المجتمعية التي تربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع الفعلية، وأشار إلى أن مركز النانو تكنولوجي يُعد منصة بحثية جامعة تدعم البحوث البينية، وتسهم في إنتاج بحوث تطبيقية متقدمة ذات مردود اقتصادي وطبي واضح، بما يواكب التوجهات العالمية في البحث العلمي والتكنولوجيا الذكية، مضيفًا أن جامعة عين شمس تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاع الصحي، من خلال مستشفياتها الجامعية التي تُعد ركيزة أساسية للمنظومة الصحية في مصر، إلى جانب دورها البحثي والتعليمي، مؤكدًا أن دعم المراكز البحثية المتخصصة يُعد استثمارًا مباشرًا في بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة.



يذكر أن جامعة عين شمس قد قامت بتكريم المهندس أيمن القوصي، في ختام فعاليات توقيع بروتوكول التعاون بين الطرفين، وذلك عبر منحه درع الجامعة تقديرًا لدور شركة "ميدار" في دعم البحث العلمي وتعزيز الشراكة المجتمعية، حيث تعد تقنيات النانو من أهم أدوات التقدم العلمي في العصر الحديث، لما لها من دور محوري في تطوير الحلول الطبية والصناعية والزراعية، بما يعزز الابتكار ويخدم أهداف التنمية الشاملة.

-انتهى-

#بياناتشركات