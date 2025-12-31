القمة تمثل الحدث الأبرز ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة وتجمع قادة ومبتكرين ومستثمرين من حول العالم بهدف تسريع وتيرة التقدم المستدام

تُعقد دورة الأسبوع لعام 2026 تحت شعار "انطلاقة متكاملة نحو المستقبل" وتركّز على تعزيز التعاون والترابط بين النظم والقطاعات، التي تشمل الطاقة والتمويل والغذاء والمياه والبيئة

يشارك في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 ما يزيد على 100 متحدث وتتضمن أكثر من 30 جلسة متخصصة تسلط الضوء على موضوعات مهمة تشمل سبل إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، وتأثير الذكاء الاصطناعي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يقام أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 في الفترة من 11 إلى 15 يناير المقبل، وتعقد قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة ضمن فعاليات هذا الحدث العالمي الرائد، حيث يركز برنامج القمة على توحيد جهود قادة الحكومات والقطاعات والمستثمرين والمبتكرين بما يسهم في تعزيز العمل المشترك وتسريع وتيرة التقدّم المستدام.

وتحت شعار "انطلاقة متكاملة نحو المستقبل" لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، تنعقد القمة يومي 13 و14 يناير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وباعتبارها الحدث الرئيسي ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، سوف يشارك في القمة ما يزيد على 100 متحدث وتتضمن أكثر من 30 جلسة متخصصة، وتتناول موضوعات رئيسية تشمل سبل إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة العالمية، وتحقيق الأمن المائي والغذائي وحماية الطبيعة، وتأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى.

وستشمل الجلسات كلمات رئيسية، ونقاشات، وحوارات، تهدف إلى تمكين قادة قطاعات الطاقة والأعمال والتكنولوجيا من اكتشاف حلول فعالة ومؤثرة وبناء شراكات مستدامة.

وسوف يتضمن كل يوم من أيام القمة أيضاً جلسة خاصة تجمع قادة عالميين لمناقشة أبرز التحديات الملحة والفرص المتاحة في مجال التنمية المستدامة. وسيتم في مرحلة لاحقة الإعلان عن رؤساء الدول وكبار المسؤولين الحكوميين المشاركين في أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وتضم قائمة المتحدثين في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة والرئيس التنفيذي لمجموعة "2 بوينت زيرو"؛ ومعالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي؛ ومعالي الدكتور أولي رين، محافظ بنك فنلندا؛ ومعالي أولافور غريمسون، رئيس منظمة "الدائرة القطبية الشمالية"؛ وأدريان غرينير، ممثل وسفير النوايا الحسنة للأمم المتحدة؛ وماي ماسك، مؤثرة وعارضة أزياء وكاتبة؛ وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية؛ وإجناسيو غالان، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "إيبردرولا"؛ وباتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز"؛ وجيمس روتشيلد، المؤسس والشريك الإداري في شركة "ترو آرو بارتنرز"؛ ومارتن بيوورث، الرئيس التنفيذي لشركة "إس إس إي"؛ والدكتورة براتيما رانغاراجان، الرئيس التنفيذي لشركة "كلايمت انفستمنت"؛ ومحمد جودت، مؤلف كتب، والشريك المؤسس لإيما لوف.

وفي هذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يشهد العالم اليوم ارتفاعًا متسارعًا في الطلب على الطاقة، إلى جانب تسارع التطورات والتحوّلات التكنولوجية وتزايد حالة عدم اليقين على المستوى العالمي، ما يستدعي ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الترابط وتحقيق التكامل بين قطاعات الطاقة والتمويل والبيئة والتجارة والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق تأثير ملموس ودفع عجلة التقدم المستدام. وسوف تجمع قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة أبرز القادة وصناع القرار في العالم، حيث ستشكل منصة لتعزيز التعاون بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً يشمل الجميع. ونتطلع إلى الترحيب بشركائنا في أبوظبي خلال شهر يناير، والعمل معاً لرسم ملامح غد أفضل وتحقيق التطلعات العالمية في مجال الاستدامة".

وستكون دورة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الأضخم منذ انطلاق الأسبوع، وتهدف إلى إرساء معيار عالمي جديد لتعزيز التعاون وإحداث تأثير ملموس.

وقد استضاف أسبوع أبوظبي للاستدامة في دورته لعام 2025 ما يزيد على 50 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة، وشمل ذلك 13 رئيس دولة وقادة بارزين من القطاع الحكومي.

وتتضمن أبرز فعاليات الأسبوع لدورة عام 2026:

الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، 11-12 يناير

حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة، 13 يناير

مراسم توزيع جائزة زايد للاستدامة الـ 17، 13 يناير

حوارات أسبوع أبوظبي للاستدامة، 13- 15 يناير

القمة العالمية لطاقة المستقبل، 13- 15 يناير

مركز ومنتدى "شباب من أجل الاستدامة"، 13- 15 يناير

ملتقى منصة "وايزر"، 14 يناير

منتدى "جلوبال ساوث يوتيليتيز"، 14 يناير

منتدى الاقتصاد الأزرق، 15 يناير

الاجتماع السنوي للمركز العالمي لتمويل المناخ، 15 يناير

قمة الهيدروجين الأخضر، 15 يناير

مبادرة التواصل مع المستثمرين التابعة لجائزة زايد للاستدامة، 15 يناير

نبذة حول أسبوع أبوظبي للاستدامة:

يمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة مبادرة عالمية أطلقتها دولة الإمارات، وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة في مجال الطاقة النظيفة. ويركز الأسبوع على معالجة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً في مجال الاستدامة من خلال سلسلة من الفعاليات والنقاشات المهمة التي تتمحور حول تسريع وتيرة التنمية المستدامة المسؤولة ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الشامل.

استقطب أسبوع أبوظبي للاستدامة على مدى أكثر من 18 عاماً، صناع القرار من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني بهدف مناقشة سبل دعم أجندة الاستدامة العالمية من خلال تعزيز الحوار والتعاون بين القطاعات وتطوير حلول مجدية. ويوفر برنامج أسبوع أبوظبي للاستدامة الممتد على مدار العام سلسلة من الحوارات والمبادرات التي تسهم في تعزيز تبادل المعرفة وتضافر الجهود من أجل بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

لمحة عن "مصدر":

تأسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة في عام 2006، وتعمل الشركة على إحداث نقلة نوعية في أنماط إنتاج واستهلاك الطاقة حول العالم من خلال دفع عجلة الابتكار وتعزيز الجدوى التجارية. وتُعد "مصدر" مستثمراً ومطوراً ومشغلاً عالمياً لمشاريع الطاقة المتجددة، حيث تقوم بتطوير مشروعات رائدة بتقنيات متقدمة في أسواق رئيسية حول العالم، وتمتلك محفظة مشاريع بقدرة إنتاجية تتجاوز 51 جيجاواط حتى اليوم. وبدعم من الشركات المالكة لها: شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، تواصل "مصدر" توسيع حضورها العالمي مستهدفة رفع قدرتها الإنتاجية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

