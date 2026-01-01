القاهرة: أعلنت درايف للتمويل، وهي شركة تمويل غير مصرفية متخصصة في تمويل المستهلك وإحدى الشركات التابعة لـ جي بي كابيتال، الذراع المالي لمجموعة جي بي كورب، عن إتمام الإصدار السادس لسندات التوريق بنجاح بقيمة 2.4 مليار جنيه مصري. ويُعد هذا الإصدار الشريحة الأولى ضمن برنامج توريق درايف بقيمة 25 مليار جنيه مصري، والذي تم تنفيذه بدعم من الشركة الشقيقة كابيتال للتوريق.

وفي هذا السياق، أعرب أحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، عن سعادته بالإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار حيث تميز الإصدار بزيادة حجم الطلب من قبل الجهات المستثمرة والذي بلغ أكثر من ضعفي مبلغ الإصدار، وصرّح: "إن الاقبال الكبير من المستثمرين يعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة كما يعكس قدرة الشركة في الحفاظ على جودة محفظتها الائتمانية وتحقيق النجاح في بيئة اقتصادية تتسم بالتحديات ".

ومن جهته، أعرب ريمون جابر، رئيس قطاع التمويل لشركة درايف للتمويل، عن إعتزازه بنجاح هذا الإصدار، مؤكدًا أن استمرار تنوع مصادر التمويل للشركة ساهم في تعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها والتوسع في خدمات التمويل وإنتشارها جغرافيًا مما ساهم في زيادة الحصة السوقية للشركة في أنشطة التمويل الإستهلاكي والتخصيم.

وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 844 مليون جنيه، ومدتها 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني “P1” (sf) وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.281 مليار جنيه، ومدتها 36 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني AA(sf). وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 314 مليون جنيه، ومدتها 57 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني A (sf). وجاء التصنيف من خلال شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

وجدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي قد قاما بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج للإصدار. وقد قام البنك العربي الأفريقي بدور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب. كما قام بدور ضامني تغطية الاكتتاب كلُّ من البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي وبنك البركة، وقام مكتب الدريني للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكرتلي بدور مراجع الحسابات.

نبذة عن درايف للتمويل:

درايف للتمويل هي الشركة الرائدة في نشاطي التمويل الإستهلاكي والتخصيم – للشركات و الأفراد – في مصر، وتندرج تحت مظلة جي بي كابيتال، الذراع المالي لمجموعة جي بي كورب.

تأسست شركة درايف عام 2012 للقيام بنشاط التخصيم، ومنح التمويل والائتمان اللازم لكل العملاء، سواء أفراد أو شركات. نجحت الشركة منذ نشأتها في تنمية أعمالها وحصتها السوقية مع احتلال مكانة بارزة بين الشركات المنافسة بقطاع خدمات تمويل السيارات في السوق المصري.

-انتهى-

