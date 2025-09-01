زار مقر مجموعة stc اليوم الاحد 31 أغسطس 2025 معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية العربية السورية السيد عبد السلام هيكل، وذلك بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة.

وكان في استقبالهم كلٌّ من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة stc، والرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان الوتيد والقيادات التنفيذية لشركات المجموعة .



وخلال الزيارة، قدّم مسئولي stc عرضاً موسعاً حول أبرز خدماتها الرقمية وحلولها التقنية، شملت

شبكة الجيل الخامس عالي السرعة والتي تُعدّ من الأوسع انتشاراً في المنطقة، وتوفر سرعات فائقة تدعم التحول الرقميّ للمملكة العربية السعودية، حيث أسهمت بتطوير البنية التحتية الرقمية ، و بما في ذلك مراكز البيانات الإقليمية العملاقة التي تمكّن الخدمات السحابية والأمن السيبراني وحلول المدن الذكية وإنترنت الأشياء IoT : التي تدعم تطبيقات النقل الذكي، والطاقة، والخدمات الحكومية الرقمية.

كما تم استعراض الخدمات المالية الرقمية stc bank: والتي أصبحت منصة رائدة في المدفوعات الإلكترونية والتحويلات المالية بالمنطقة.

وتعرف الوزير الضيف والحضور على المبادرات المستدامة، التي تركز على الابتكار والتحول الرقمي بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما شهد اللقاء مناقشة فرص التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يعزز التكامل الرقمي بين البلدين الشقيقين.

واختتمت الزيارة بجولة ميدانية في مرافق الشركة، اطلع خلالها الوفد السوري على أبرز المشاريع والمبادرات التي أطلقتها stc في الأعوام الأخيرة ، والتي تؤكد ريادتها كممكن رقمي إقليمي وعالمي.

