دبي، الإمارات العربية المتحدة : شهدت هلا، الحل الأسهل لحجز سيارات الأجرة في دبي، ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الرحلات خلال ليلة رأس السنة، مع زيادة واضحة في حركة التنقل في مختلف أنحاء المدينة.

بدأ الطلب على خدمات هلا بالارتفاع اعتباراً من الساعة 8:00 مساءً واستمر حتى الساعة 4:00 صباحاً، مسجلاً ذروة الطلب خلال توقيت الاحتفالات. وكانت من أكثر المناطق نشاطاً كل من دبي هاربر، القرية العالمية، برواز دبي، دبي مول، برج خليفة، دبي فيستيفال سيتي مول، وكايت بيتش، فيما سجلت أطول الرحلات في كل من القرية العالمية، مثلث قرية الجميرا، الواصل، ومنطقة ديرة، ما يعكس تحركات السكان والزوار بين مختلف مناطق المدينة.

وأظهرت البيانات أن غالبية الرحلات ليلة رأس السنة كانت قصيرة، بين مواقع الاحتفالات المنتشرة في أنحاء المدينة. كما ارتفع الطلب على الرحلات بنحو 50% مقارنة بليلة عادية في عطلة نهاية الأسبوع، ما يعكس المزيج الفريد الذي تقدمه دبي من الترفيه والضيافة والفعاليات الاحتفالية خلال موسم العطلات.

اعتمدت هلا على قدراتها التشغيلية المتكاملة وعملياتها اللحظية لضمان تقديم خدمة سلسة وموثوقة طوال ليلة رأس السنة، مما عزّز دورها في الحفاظ على انسيابية الحركة في دبي بأمان وكفاءة خلال الفعاليات الكبرى. وتتوقع الشركة أن يشهد الطلب على خدمات النقل الذكي نمواً أكبر خلال 2026، مع التأكيد على جاهزيتها لتوفير تنقل سلس وآمن وموثوق في كافة أنحاء دبي على مدار العام.

نبذة عن شركة هلا

شركة هلا هي الشركة المعنية بتوفير أسهل الحلول لحجز سيارات الأجرة ميسورة التكلفة إلكترونيًا في دبي عبر تطبيق كريم. نظرًا لشراكتها مع شركة كريم وهيئة الطرق والمواصلات أر تي إيه، توظّف هلا تقنيات كريم المتخصّصة بحجز سيارات الأجرة إلكترونيًا، وكذلك معلومات هيئة الطرق والمواصلات بالمناطق المحلية، بهدف ضمان رحلات موثوقة وملائمة في جميع أرجاء دبي ورأس الخيمة. مع الدافع للارتقاء المستمر بتجربة العملاء في وسائل النقل العام، حيث تعمل هلا على إبقاء دبي في أعلى مستويات التواصل والحركة في المنطقة.www.halaride.com

-انتهى-

#بياناتشركات