الدوحة، قطر: يرسّخ معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس2026) مكانته كأحد أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاعي الدفاع والأمن البحري، ليعكس بذلك دوره المتنامي في دعم التنويع الاقتصادي وتطوير الصناعات المختلفة في دولة قطر. ومع اقتراب انعقاد النسخة التاسعة من الحدث، يواصل ديمدكس في لعب دوره كمنصة ديناميكية للتوسّع التجاري والابتكار التكنولوجي وتعزيز التعاون بين العديد من قطاعات الأعمال المحلية والشركاء الدوليين.

يُقام ديمدكس في الفترة من 19 إلى 22 يناير 2026 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار "منصة عالمية لابتكارات الدفاع – استثمار الفرص لبناء غدٍ آمن"، حيث يستعرض على مدار أربعة أيام أحدث التقنيات، ويدعم فرص الأعمال الجديدة، ويشجّع الاستثمارات في قطاعي الدفاع والقطاع البحري ومختلف المجالات ذات الصلة.

يتمتع ديمدكس بسمعة كمنصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال الدفاع والتقنيات البحرية المتقدمة، مما يساهم في استقطاب نخبة من الشركات الدفاعية العالمية، والخبراء البحريين، ومصنّعي السفن التجارية، والمتخصصين في هذه الصناعات. ومن خلال الحضور الفاعل للشركات العاملة ضمن الاقتصاد البحري الأوسع الذي يشمل محركات السفن، أنظمة الرادار، تقنيات الدفع، القاطرات البحرية، حلول العمليات في الموانئ، وغيرها من المعدّات الحيوية، يعدّ الحدث فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين مختلف هذه القطاعات ودعم نمو المنظومة البحرية والصناعية في قطر.

في هذا السّياق، صرّح العميد الركن (بحري) عبدالباقي صالح الأنصاري، رئيس اللجنة المنظمة لديمدكس 2026:"يعدّ ديمدكس اليوم شاهداً على التقدّم المستمر الذي تحقّقه دولة قطر في تعزيز قدراتها الدفاعية ودعم أسس اقتصادنا الوطني. فمن خلال استقطاب أبرز الشركاء الدوليين إلى الدوحة، يسهم المعرض في فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتطوير الصناعات، وتبادل الخبرات العالمية في هذا المجال. ومع كلّ نسخة، يساهم ديمدكس بشكل فعّال في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية عبر دعم نمو الصناعات المحلية، ودفع مسيرة الابتكار التكنولوجي، وتعزيز التزامنا ببناء قدراتنا الدفاعية من أجل ترسيخ الأمن وضمان مستقبل أكثر ازدهاراً ".

يواصل معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026) أداء دورٍ محوري في تعزيز التجارة والاستثمار، وتيسير التعاون بين منظومات التوريد وعقد اتفاقيات الأعمال ذات الصلة المباشرة بالتنمية الوطنية والإقليمية. وفي ظل مشاركة أكثر من 200 شركة دولية ووطنية، يوفّر الحدث فرصة قيّمة للشركات القطرية العاملة في قطاعات الأمن والدفاع البحري والقطاع البحري التجاري ومختلف القطاعات المرتبطة بها، لإقامة شراكات استراتيجية، والوصول إلى تقنيات جديدة، وتعزيز قدراتها الصناعية.

ومن خلال برنامجه المتعدد الذي يضم المعرض الرئيسي ومؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط، والعروض لأحدث الابتكارات، وورش العمل المتخصصة التي تستعرض أحدث التكنولوجيا الدفاعية، يشكّل ديمدكس محطة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات. ويحظى المهندسون والمتخصصون والخبراء البحريون بفرصة الاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في ابتكارات الدفاع، والحلول الخاصة بالقطاع البحري التجاري، وأمن الملاحة، والتقنيات الناشئة الداعمة لنمو قطاع التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدفاعية المختلفة في قطر.

إلى جانب ذلك، يشكل الحدث داعماً مهماً للمجالات الاقتصادية الوطنية الأخرى، إذ يسهم حضور الوفود والزوار الدوليين في تعزيز الطلب على خدمات الضيافة والنقل والخدمات اللوجستية وتنظيم الفعاليات، ما يولّد نشاطاً اقتصادياً ملموساً عبر هذه القطاعات.

في ظل سعي دولة قطر المتواصل لتحقيق أهدافها التنموية على المدى البعيد، يواصل ديمدكس لعب دور رئيسي لدفع عجلة التقدّم الاقتصادي والنّمو الصناعي. ومن المتوقع أن تساهم النسخة التاسعة من ديمدكس في توسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الجهات المحلية والدولية، ليؤكد الحدث على دوره الرئيسي كمحرّك للابتكار والاستثمار وتنمية الأعمال المتعلقة بالقطاع الدفاعي والبحري وسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى.

