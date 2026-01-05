الإمارات العربية المتحدة: أعلنت وزارة التربية والتعليم عن البرنامج الزمني الخاص بمواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025-2026، لكافة المراحل الدراسية، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026، ولغاية يوم الجمعة الموافق 9 يناير 2026.

وخصصت الوزارة بحسب البرنامج الزمني المُعلن عنه يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026 لنتائج الصفوف الدراسية من الصف الأول إلى الصف الرابع في الساعة 10 صباحاً. كما تم تخصيص يوم الخميس الموافق 8 يناير 2026 لنتائج الصفوف الدراسية من الصف الخامس إلى الصف الحادي عشر، على أن يتم إعلان نتائج الصفوف الدراسية من الصف الخامس إلى الصف الثامن في الساعة 10 صباحاً، ونتائج الصفوف الدراسية من الصف التاسع إلى الصف الحادي عشر في الساعة 2 ظهراً، في حين سيتم الإعلان عن نتائج الصف الثاني عشر يوم الجمعة الموافق 9 يناير 2026 في الساعة 10 صباحاً.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على نتائج الفص ل الدراسي الأول عبر بوابة الطالب الإلكترونية وفق التواريخ المحددة في الجدول الزمني، وذلك اعتباراً من الساعة المحددة لنتائج كل مرحلة دراسية، إلى جانب إمكانية طباعة الشهادات إلكترونياً عبر البوابة نفسها، وذلك ابتداءً من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 12 صباحاً بعد إعلان النتائج وفق كل مرحلة.

