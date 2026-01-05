أعلنت اليوم ڤاليو، الشركة الرائدة للتكنولوجيا المالية الشاملة في مصر، عن حصولها على الموافقة النهائية من البنك المركزي الأردني لإطلاق خدماتها رسميًا في الأردن بموجب رخصة التمويل المتخصص، لتقدم للعملاء حلول تمويلية ميسّرة. تأتي هذه الموافقة بعد الحصول على الموافقة المبدئية خلال عام 2025، وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة في استراتيجية نمو ڤاليو الإقليمية والتزامها طويل الأمد بدفع عجلة الشمول المالي في الأردن.

تخطط ڤاليو لبدء عملياتها في الأردن خلال الربع الأول من عام 2026، ما يشكل بداية إطلاقها الكامل في السوق بعد استكمال جميع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية.

في إطار هذه الخطوة الهامة، أعلنت ڤاليو عن هيكل قيادتها لإدارة عملياتها في الأردن. حيث سيتولّى معالي المهندس مثنى غرايبة، وزير الاستثمار السابق في المملكة الأردنية الهاشمية، رئاسة مجلس إدارة ڤاليو الأردن، فيما تم تعيين محمد اليوسف رئيساً تنفيذياً لشركة ڤاليو الأردن. ويعكس هذا التوجه حرص ڤاليو على ترسيخ الحوكمة المؤسسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية بالاعتماد على قيادة محلية ذات خبرة.

وكان معالي المهندس مثنى غرايبة، قبل عمله كوزير الاستثمار الأردني، قد شغل منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأول وزير للاقتصاد الرقمي والريادة في الفترة من 2018 إلى 2020، حيث عُرف بإسهاماته البارزة في تطوير البنية التحتية الرقمية في الأردن. كما شغل بالإضافة لخدمته في القطاع العام عدة مناصب في قطاع الاتصالات، بما في ذلك قيادة عمليات شركة إريكسون في الأردن، ويملك خبرة تتجاوز 19 عامًا في القطاع الخاص بالشرق الأوسط، حيث عمل مع شركات متعددة الجنسيات تخدم العملاء المحليين والإقليميين والدوليين في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والسياسات العامة، مكتسبًا خبرة عميقة في التنمية الاقتصادية والنمو المستند إلى الاستثمار.

أما محمد اليوسف فلديه خبرة تزيد عن 18 عامًا في قيادة شركات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والقطاع التقني والاتصالات في المنطقة. سيقوم بتوجيه استراتيجية ڤاليو المحلية وعملياتها وتوسعها، مستفيدًا من خبرته في توسيع الأعمال الرقمية وبناء فرق عمل ذات أداء عالٍ. في موقعه السابق بشركة Arab Business Machines (ABM)، التي تعد الموزع الإقليمي لشركة Apple، عمل على تعزيز أعمال الشركة مع شركات الاتصالات في الأردن. كما شغل منصب المدير العام لشركة Zood Super App، حيث أطلق خدمات التجارة الإلكترونية وميزة الشراء الآن والدفع لاحقًا، محققًا نموًا شهريًا بأكثر من 10%. بالإضافة إلى ذلك، قام بإدارة استراتيجيات المنتجات والتجارة الإلكترونية لمحفظة تتجاوز قيمتها مليار دولار في شركة سامسونج للإلكترونيات في الأردن. بفضل خبراته في الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة، يتميز بقدرته على النجاح في الأسواق التنافسية وتحقيق نتائج تجارية متميزة.

تمثل الأردن سوقًا هامًا للنمو بالنسبة لشركة ڤاليو، وذلك بفضل الطلب المتزايد من العملاء على حلول مالية مرنة وسهلة الاستخدام، بالإضافة إلى نظام الدفع الرقمي الذي يشهد تطورًا سريعًا بدعم مستمر من البنك المركزي في الأردن. مع الحصول على الموافقة النهائية، أصبحت ڤاليو مستعدة الآن لإطلاق منصتها بشكل كامل، مما يتيح للعملاء الاستفادة من حلول تمويل مسؤولة في مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل التجزئة، والإلكترونيات، والرعاية الصحية، والتعليم وغيرها من الفئات الأساسية وأنماط الحياة.

تم تصميم خدمات ڤاليو لتعزيز القدرة الشرائية مع تشجيع الاستخدام المسؤول للتمويل، مما يتيح للعملاء الوصول إلى السلع والخدمات دون ضغوط مالية فورية. أما بالنسبة للتجار، فتقدم المنصة تكاملًا سلسًا، وزيادة في معدلات التحويل، وقيم المعاملات، وتحسين ولاء العملاء، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام للأعمال.

يمثل دخول ڤاليو إلى الأردن خطوة بارزة، مدعومة بتحضيرات شاملة في السوق. تتضمن هذه المجهودات استقطاب محترفين أردنيين موهوبين يمتلكون خبرات عميقة في مجالات المالية والتكنولوجيا المالية وعمليات السوق، مما يعكس التزام ڤاليو بالتوظيف المحلي ونقل المعرفة وتعزيز السوق. بالإضافة إلى ذلك، تسهم الشراكات الاستراتيجية مع التجار والمؤسسات المالية المرموقة في الأردن في إنشاء سوق قوي ومستدام.

وعلقت، حبيبة نجيب، رئيس قطاع التوسعات السوقية والاستراتيجية لشركة ڤاليو:

"إن الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي الأردني بموجب رخصة التمويل المتخصص يمثل لحظة محورية لڤاليو، ويعكس قوة منصتنا ونموذج الحوكمة والرؤية طويلة الأمد للسوق. وتعد الأردن ركيزة أساسية في استراتيجية التوسع الإقليمي لڤاليو، ومع استعدادنا لبدء العمليات في الربع الأول من عام 2026، يظل تركيزنا على تعزيز الشمول المالي من خلال منتجات مبتكرة تركز على العملاء، مع الاستثمار في الكفاءات المحلية والمساهمة الفاعلة في النظام المالي الأردني. ونفتخر بالتعاون مع مكتب الحموري ومشاركوه للمحاماة، حيث ساعدتنا خبرتهم وجهودهم في الحصول على الترخيص."

ويعزز هذا الإنجاز الأخير الزخم الإقليمي المتنامي لڤاليو، بما في ذلك إدراجها في البورصة المصرية (EGX) خلال عام 2025، عقب استحواذ أمازون على حصة مباشرة في ڤاليو، مما يعزز مكانتها كلاعب رائد في مجال التكنولوجيا المالية ملتزم بتطوير التمويل الرقمي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

عن شركة ڤاليو:

شركة ڤاليو، (الاسم القانوني: يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م) كود (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في مصر، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. وهي أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي تم إدراجها في البورصة المصرية (EGX)، وذلك بالإضافة إلى استحواذ شركة "أمازون" على حصة مباشرة بها، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري.

وتنفرد الشركة بتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 8,500 نقطة بيع وموقع إلكتروني، وتقوم بتوفير خطط وبرامج الدفع الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات وتشطيب المنازل والأثاث وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والخدمات الصحية والتعليمية، والسفر، والأزياء، وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار، وبرامج الادخار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه ومنصة ڤاليو للتسوق الإلكتروني من خلال منتجاتها الفريدة «Valu Invest» عبر «AZ Valu» و«EFG Hermes ONE» و«شقلباظ» و«Ulter»، و«Shop’IT». كما تقدم الشركة حلولاً متكاملة للشركات من خلال «Valu Business».

وقد أطلقت ڤاليو أيضًا بطاقتها المدفوعة مسبقًا وبطاقة ائتمان مشتركة بالتعاون مع "ڤيزا"، لتوسيع نطاق خيارات الدفع المتاحة أمام العملاء وتقديم أكثر الحلول المالية شمولًا ومرونة وسهولة، مما يجعل ڤاليو الخيار الأمثل لجميع احتياجات الدفع. وباعتبارها إحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية الحائزة على جوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتبنى ڤاليو نهجًا متطورًا وفريقًا مرنًا يلتزم بابتكار حلول مالية متجددة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.

لمعرفة المزيد عن ڤاليو، يرجى زيارة: www.valu.com.eg

