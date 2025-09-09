دبي، الإمارات العربية المتحدة – يقدّم متحف المستقبل بالتعاون مع إنفيديا جيفورس الشرق الأوسط قوة الذكاء الاصطناعي إلى الحياة من خلال تجربة حصرية بعنوان RTX AI Pop Up تضم حواسيب RTX AI بدعم من Geekay Games، وذلك في المتحف العالمي الشهير. للمرة الأولى، سيتمكّن الزوار من خوض تجربة عملية عبر عشر عروض متطورة تعمل جميعها بسلسلة بطاقات رسوميات NVIDIA GeForce RTX 50 والمصممة لاستعراض كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي صياغة كل ما يتعلق بأداء الألعاب وسير العمل الإبداعي والإنتاجية.

تتيح هذه التجربة الغامرة للزوار فرصة استكشاف المستقبل عن قرب سواء كانت رسومات فائقة الواقعية تُعرض في الوقت الفعلي أو تصميم وتحرير فيديوهات مدعومة بالذكاء الاصطناعي أو أدوات فنون توليدية أو حتى تطبيقات إنتاجية ذكية. كلها تعمل على أقوى منصة حواسيب مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم. وسيكون خبراء تقنيون موجودين في الموقع لمرافقة الحضور عبر كل تجربة وتقديم لمحات عن التكنولوجيا الرائدة التي تقود هذا العصر الجديد من الابتكار. سيتم دعم جميع العروض والأجهزة للتجربة من قبل Geekay Games الذين يواصلون التزامهم بقيادة مجال الألعاب في المنطقة.

وكجزء من هذه الفعالية، ستشهد منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى إطلاق لعبة Black State المطورة من قبل MotionBlur، والتي تُعد واحدة من أكثر العناوين المرتقبة العاملة بتقنية RTX. حيث سيتمكّن الزوار من اختبار الرسومات المتقدمة، والتصميم الغامر والأداء المعزز بالذكاء الاصطناعي ما يضع معيارًا جديدًا لألعاب الجيل القادم في المنطقة.

"يُعد متحف المستقبل منارة للابتكار، ومن خلال هذا التعاون مع NVIDIA ندعو الزوار لاستكشاف الإمكانات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي. هذه الفعالية ليست مجرد عرض، بل نافذة على مستقبل الإبداع والعمل والخيال البشري." — ميثاء المزروعي، مديرة البرامج في متحف المستقبل.

"بطاقات رسوميات RTX ليست مخصصة للألعاب فحسب، بل هي المحرك وراء الطفرات في الذكاء الاصطناعي والإبداع والإنتاجية. إن تقديم هذه التجارب في متحف المستقبل هو فرصة لعرض كيف تُعيد حواسيب RTX AI صياغة مستقبل كل صناعة." — شانتيل تفيد، رئيسة قسم التسويق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ورابطة الدول المستقلة في إنفيديا.

ستكون فعالية RTX AI Pop Up في متحف المستقبل مفتوحة للجمهور من 10 سبتمبر 2025 وحتى 21 سبتمبر 2025. ويمكن للزوار الدخول إلى التجربة باستخدام تذكرة دخول صالحة لمتحف المستقبل واستكشاف جميع محطات العرض دون أي تكلفة إضافية. لا تفوّتوا هذه الفرصة الحصرية لاختبار الابتكار كما لم تشهدوه من قبل.

-انتهى-

#بياناتحكومية