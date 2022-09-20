تعاون في البحث والتطوير التقني بين مجمع الشارقة للابتكار وجامعة جون فون نيومان الهنغارية

بحوث مشتركة للهيدروجين كمصدر بديل للطاقة وتقنيات الليزر والروبوتات وفرص الابتكار لمدن "ذكية"

الشارقة : وقع مجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار (SRTIP) وجامعة جون فون نيومان الهنغارية (JvNU) اتفاقية للتعاون المتبادل في البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة.

وقع الاتفاقية كل من حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ونوربرت سيزماديا رئيس مؤسسة جون فون نيومان، والدكتور تاماس فولوب رئيس جامعة جون فون نيومان.

وتوفر هذه الشراكة فرصة كبيرة للجامعة المجرية ومجمع الشارقة للابتكار لتقديم أحدث الإنجازات والابتكارات العلمية المتبادلة واستضافة تعاون علمي دولي في مدينة كسكيميت حيث تقع الجامعة. وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب زيارة قام بها وفد من مجمع الشارقة للابتكار إلى جامعة جون فون نيومان للتعرف على جودة التعليم والاطلاع على آلية البحث والتطوير وآخر المنجزات والابتكارات الحديثة.

ووفقًا للاتفاقية التي تم توقيعها بمقر المجمع في الشارقة ، سيدشن الطرفين أنشطة ترويجية مشتركة لزيادة الوعي بالمشاريع الرئيسية التي سيتم العمل عليها من خلال ندوات عبر الإنترنت ومؤتمرات تستهدف القطاعات الصناعية الحديثة والاقتصادية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وتعتبر هذه الاتفاقية الثنائية فرصة مثالية لخلق الفرص لفتح مشاريع جديدة محددة وإطلاق أنشطة بحثية وتطويرية مشتركة. وتحقيقًا لهذه الغاية، ستوفر جامعة جون فون نيومان فرصًا تدريبية مهنية للخبراء والطلبة المرشحين من مجمع الشارقة للبحوث والابتكار بمشاركة الشركات الصناعية العاملة في مدينة كسكيميت.

كما تم تحديد مجالات التعاون الرئيسية متمثلة بالاهتمام الخاص بالهيدروجين كمصدر بديل جديد للطاقة وهذا ما يتم العمل عليه في الجامعة الأمريكية في الشارقة وتم الإعلان عنه مؤخراً، بالضافة لتطوير المركبات الخضراء والاقتصاد الأخضر وتوسيع النتائج العلمية في علوم وتكنولوجيا المواد وتكنولوجيا الليزر ، والروبوتات وفرص الابتكار لمدن "ذكية".

و كانت النتائج الملموسة الأولى لهذا التعاون وضمن جهود مشتركة هي إعادة تطوير طراز السيارة الشمسية ميجالوكس Megalux Solar ، وهو أحد أكثر مشاريع التطوير نجاحًا في جامعة جون فون نيومان في مدينة كسكيميت.

وحول هذا التعاون قال حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ان هذا التعاون يعكس حرص المجمع على دعم واحتضان مؤسسات ومراكز البحث والتطوير من مختلف ارجاء العالم وهذا الإنجاز والتعاون مع جامعة جون فون يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تطوير التعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص والشركات من خلال مشاريع تطبيقية بحثية على ارض الواقع، فمن المهم ان يكون هنالك علاقة شراكة قوية بين الهيئة القطاع الأكاديمي والطلبة والشركات الخاصة ومن هذه الأمثلة هنالك العديد من المشاريع التي تم تنفيذها في المجمع منها إنشاء منازل بتقنية الطباعة "ثلاثية الأبعاد" في المجمع، ونطمح لإيجاد مشاريع مشابهة في قطاع المواصلات وقطاع الاتصالات، فنحن نسعى جاهدين لأن يكون المجمع ملاذا للشركات البحثية العالمية وللباحثين والمبتكرين من الطلبة والأكاديميين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية العالمية، لتطوير التقنيات الجديدة التي تفيد البشرية، ونحن واثقون بأن هذا التعاون سيثمر عن العديد من الشراكات في الطرفين ".

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