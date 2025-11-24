المنامة، البحرين: أعلنت شركة مشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع بنك البحرين الإسلامي، الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية المبتكرة والمبسطة بمملكة البحرين، ليكون الشريك المصرفي الاستراتيجي لمشروعHQ الصناعي بمنطقة الحد، والذي يُعد أول مساحة عمل صناعية مشتركة في مملكة البحرين، تُعنى بالتصنيع الخفيف وتطوير المشاريع الصناعية وريادة الأعمال.

وتُجسّد هذه الشراكة توجهًا وطنيًا داعمًا لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة الأعمال الصناعية، عبر توفير خدمات مصرفية وتنموية متخصصة، وخلق مسارات تعاون جديدة بين القطاعين المالي والصناعي، بما يواكب تطلعات المملكة نحو تأسيس اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون بنك البحرين الإسلامي مع مشاريع الأمل، لتقديم مجموعة من الباقات الداعمة، التي تشمل حلولاً تمويلية مرنة، وخدمات تطوير الأعمال، واستشارات مالية موجهة لروّاد الأعمال والمستأجرين في المشروع. وتهدف هذه الخدمات إلى سد الفجوة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، وتمكين روّاد الأعمال الصناعيين من الوصول إلى موارد النمو والتوسع ضمن منظومة متكاملة.

وبهذه المناسبة، أعربت السيدة فاطمة العلوي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، عن تقديرها لهذه الشراكة، قائلة: "نحن فخورون لكوننا الشريك الاستراتيجي لمشروع HQ الصناعي الرائد والفريد من نوعه على الصعيد المحلي، وذلك لما يمثله من قيمة مضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي. إن من شأن شراكتنا مع مشاريع الأمل، أن تشكل دافعًا وعاملاً أساسيًا ضمن اطار مساعينا الدؤوبة والمستمرة لدعم روّاد الأعمال، حيث إننا نتطلع لتزويدهم بأدوات النمو والتمويل المستدام، بما يعزز من دورهم في دفع عجلة النمو والتقدم قُدمًا، وذلك تماشيًا مع الرؤية الاقتصادية 2030".

ومن جانبها، أكدت السيدة لطيفة محمد المدير العام لمشاريع الأمل، أن الشراكة مع بنك البحرين الإسلامي تُعد خطوة محورية في دعم نمو المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، مضيفةً: "يُعد HQ الصناعي أكبر مساحة عمل مشتركة من نوعها في المملكة، كونه يمثل بيئة متكاملة تساعد الشركات وروّاد الأعمال على النمو والتوسع في مختلف مراحل مشاريعهم. وتُضيف شراكتنا مع بنك البحرين الإسلامي قيمة حقيقية للمستفيدين، إذ تجمع بين البنية التحتية الداعمة والحلول المالية المتخصصة التي تمكّنهم من تعزيز قدراتهم التنافسية، والوصول إلى مستوى أعلى من النمو، ليصبحوا من الشركات الرائدة في السوق البحريني وعلى مستوى المنطقة".

ويُقام مشروع HQ على مساحة تتجاوز 57,000 متر مربع، ويضم مرافق متنوعة تشمل مساحات للتصنيع الخفيف، والخدمات اللوجستية، ومساحات العمل المشتركة، والمناطق الإبداعية، إلى جانب المكاتب الإدارية والمرافق التدريبية والخدمات المساندة. وقد بدأت مشاريع الأمل باستقبال طلبات المستأجرين، وسط إقبال لافت أدى إلى تسجيل قائمة انتظار للراغبين بالانضمام إلى هذه المنظومة الصناعية الواعدة.

