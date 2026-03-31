دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة ستاندرد تشارترد، بالتعاون مع "فيلدج كابيتال"، عن إطلاق الدورة السابعة من برنامج "المرأة والتكنولوجيا"، الذي يهدف إلى تعزيز النمو المستدام وتمكين رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال التركيز على تعزيز الابتكار والتنوع والتمكين المالي والتنمية الاقتصادية.

ويقدّم البرنامج في نسخته لهذا العام تدريبًا متخصصًا في الجاهزية الاستثمارية، إلى جانب تمويل تحفيزي وإتاحة الوصول إلى شبكات عالمية، بما يمكّن رائدات الأعمال من تطوير أعمالهن وتعزيز قدرتهن على التوسع. وفي دولة الإمارات، سيتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركة 3C، وهي شركة استشارية حاصلة على شهادة B Corp، مستفيدةً من خبرتها في دعم رواد الأعمال وتطوير البيئات الريادية.

وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وباكستان: " تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار مع توجه واضح نحو اقتصاد المعرفة، الأمر الذي يعزز النمو المستدام. وتؤدي رائدات الأعمال دوراً محورياً في هذا المسار، من خلال ما يقدمنه من أفكار مبتكرة ونماذج أعمال تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ومن خلال برنامج "المرأة والتكنولوجيا" نعمل على توسيع فرص الوصول إلى التمويل والخبرات وشبكات الأعمال العالمية، بما يمكّن المزيد من الشركات التي تقودها النساء من التوسع بثقة وتحقيق أثر ملموس في القطاعات التي تشكّل مستقبل الدولة والمنطقة."

ومنذ إطلاق البرنامج في دولة الإمارات، تم دعم أكثر من 61 شركة ناشئة تقودها نساء عبر سبع دفعات. وفي عام 2025، نجح 92٪ من المشاركات في تطوير خطط نمو مفصلة لأعمالهن، في حين أفادت 83٪ بتحسّن أداء شركاتهن. ومن بين قصص النجاح، شركة "بايوسبيان" التي جمعت تمويلاً بقيمة 7 ملايين دولار ضمن جولة ما قبل الفئة A، ومنصة "أستاذ" التي استحوذت عليها مجموعة Inspired Education، إضافة إلى إدراج خمس شركات ضمن قائمة "الإمارات للمستقبل 100" الصادرة عن وزارة الاقتصاد.

وقال ناكامي والونيووا، المدير الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط في فيلدج كابيتال: "في عام 2025، تمكّنت 71 شركة ناشئة تقودها نساء ضمن برنامج "المرأة والتكنولوجيا" في أفريقيا والشرق الأوسط وباكستان من تحقيق إيرادات إضافية تجاوزت مليوني دولار. ويؤكد ذلك أن توفير الدعم المنهجي والتمويل التحفيزي يسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحقيق نمو فعلي. وفي عام 2026، نواصل توسيع نطاق هذه الفرص لتمكين المزيد من رائدات الأعمال".

وأضافت ميديا نوتشنتيني، مؤسسة شركة C3 وشريكة في Global Ventures:"نفخر بشراكتنا المستمرة مع ستاندرد تشارترد في برنامج "المرأة والتكنولوجيا" في دولة الإمارات. رائدات الأعمال المشاركات يبنين شركات طموحة، والحصول على الدعم المناسب في الوقت المناسب يشكّل عاملًا حاسماً في مسار نموهن. كما يسهم البرنامج في بناء مجتمع متكامل من المؤسِسات يواصل أعضاؤه دعم بعضهم البعض حتى بعد انتهاء البرنامج."

ويستند برنامج “المرأة والتكنولوجيا” إلى سجل عالمي راسخ، حيث دعم أكثر من 4,000 امرأة في 17 سوقًا منذ إطلاقه. وفي عام 2026، سيتم تخصيص أكثر من 600,000 دولار أمريكي كتمويل عبر 12 سوقًا، فيما ستتنافس الشركات المشاركة في دولة الإمارات على تمويل يصل إلى 150,000 دولار أمريكي دون مقابل ملكية خلال يوم العرض النهائي.

وتدعو مؤسسة ستاندرد تشارترد رائدات الأعمال في دولة الإمارات إلى التقديم للبرنامج، على أن يُغلق باب الطلبات في 15 مايو 2026. وستشارك الشركات المختارة في البرنامج خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2026. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة ومعايير التقديم عبر الموقع التالي: www.sc.com/ae/sustainability/women-in-tech/

ستاندرد تشارترد

ستاندرد تشارترد هو مجموعة مصرفية عالمية رائدة، ويسجّل وجوداً له في 54 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل"، والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونغ كونغ.

مؤسسة ستاندرد تشارترد

تُعد مؤسسة ستاندرد تشارترد منظمة خيرية تأسست عام 2019، وتهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بعدم المساواة من خلال تمكين الفئات الأقل حظاً، لا سيما الشباب والنساء والأشخاص من ذوي الإعاقة.

وتقود المؤسسة استراتيجية البرامج المجتمعية للبنك، مع تركيز على دعم قابلية توظيف الشباب وريادة الأعمال عبر أسواق ستاندرد تشارترد، بما يتيح الوصول إلى المهارات والشبكات والدعم اللازم للحصول على فرص عمل لائقة وتنمية الأعمال.

والمؤسسة مسجلة كجهة خيرية في إنجلترا وويلز (رقم التسجيل 1184946). ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمؤسسة ستاندرد تشارترد.

نبذة عن فيليج كابيتال

تُعد فيلدج كابيتال إحدى الجهات العالمية الرائدة في مجال الاستثمار المؤثر، حيث تعمل على تمكين الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة من الوصول إلى رأس المال النقدي والاجتماعي اللازم للنمو، بما يسهم في إعادة تشكيل منظومة تدفقات رأس المال.

ومنذ عام 2009، دعمت “فيلدج كابيتال” بشكل مباشر أكثر من 2,100 شركة ناشئة ذات أثر في 70 دولة. وقد نجح رواد الأعمال المشاركون في جمع ما يزيد على 9.6 مليار دولار عبر مجالات تشمل الحراك الاقتصادي والاستدامة البيئية وتوسيع الوصول إلى الخدمات الأساسية.

كما نفذت 116 استثماراً من خلال صناديقها التابعة، بما في ذلك “Vilcap Investments”، التي استثمرت في 91 شركة تم اختيارها من قبل نظرائها. إضافة إلى ذلك، استفاد أكثر من 26,000 رائد أعمال من منصة “Abaca” الرقمية لإجراء تقييم واحد على الأقل، ما ساعدهم على توسيع فرص الوصول إلى التمويل.

نبذة عن شركة 3C

تُعد شركة 3C، الحاصلة على اعتماد B Corp، جهة متخصصة في تمكين الشركات من تطوير حلول فعّالة للتحديات العالمية الأكثر إلحاحاً. وتعمل الشركة على دعم المبتكرين من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات الأساسية التي تمكّنهم من تحقيق نمو مستدام، عبر مبادرات مصممة خصيصاً لدعم الشركات الناشئة والشباب وبناء منظومة تأثير متكاملة.

ومن خلال شبكة تضم أكثر من 7,000 خبير ومدرب، إلى جانب أكثر من 1,000 مستثمر، أسهمت 3 C في بناء مجتمع يضم أكثر من 2,500 من رواد التغيير. وبالتعاون مع جهات عالمية رائدة مثل HSBC وأكسنتشر وستاندرد تشارترد وغوغل ومركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) وإنجي وMultichoice، طورت الشركة برامج متقدمة لدعم المبتكرين ورواد الأعمال والطلاب حول العالم. وقد نجحت في تسريع نمو أكثر من 400 شركة ناشئة ذات أثر من 27 دولة، والتي تمكنت مجتمعة من جمع أكثر من مليار دولار حتى اليوم. كما حصلت 3C على اعتماد B Corp في عام 2024، وانضمت إلى مجتمع عالمي من الشركات التي تلتزم بأعلى معايير الأثر الاجتماعي والبيئي. وفي العام نفسه، أصبحت الشركة مؤسسة اجتماعية معتمدة ضمن مبادرة People + Planet First. كما تم الاعتراف بها كمؤسسة رائدة ضمن مبادرة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، تقديراً لإسهاماتها في الهدف السابع عشر المتعلق بالشراكات. وحصدت الشركة عدة جوائز، من بينها جوائز الاستدامة الخليجية، حيث فازت بالجائزة الكبرى في عام 2022.

