دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، على علامة غرفة تجارة دبي "ESG" المرموقة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للعام الثاني على التوالي، تقديراً لالتزامها المتواصل بتعزيز نهج الاستدامة عبر عملياتها التشغيلية، ومساهمتها الفاعلة في دعم الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُعد علامة "ESG"الصادرة عن مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، معياراً مرجعياً للشركات التي تُظهر تقدماً ملحوظاً في تطبيق ممارسات الحوكمة الأخلاقية والمسؤولية البيئية والمجتمعية، إلى جانب الالتزام الواضح بمسار عمل مسؤول ومستدام.

وبهذه المناسبة، صرّح عادل الريس، مدير إدارة تنفيذي – الاتصال المؤسسي والبروتوكول في "دو"، قائلاً: "يمثّل الحصول على هذا التكريم المرموق للعام الثاني على التوالي، دليلاً راسخاً على التزامنا بثقافة الاستدامة وتطبيقها كجزء جوهري من منظومتنا المؤسسية. فمن تسريع خطواتنا لتحقيق مستهدفات خارطة طريق ’صافي الانبعاثات الصفرية‘، إلى توسيع المبادرات التي ترتقي بالمجتمع وتعزّز الممارسات التشغيلية المسؤولة، فإننا نواصل اتخاذ خطوات حاسمة تتماشى مع طموحات دولة الإمارات في مجال الاستدامة، كما أنه يعكس الدور الذي تضطلع به "دو" كشركة وطنية رائدة تُسهم في إحداث أثر إيجابي يعود بالفائدة على العملاء والشركاء والمجتمع ككل".

وتواصل "دو" تعزيز استراتيجيتها الشاملة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من خلال مجموعة من المبادرات الملموسة التي تعزّز مسؤوليتها البيئية وكفاءتها التشغيلية. ويشمل ذلك التقدّم المستمر نحو تحقيق صافي صفر من انبعاثات النطاقين 1 و2 بحلول عام 2030، وانبعاثات النطاق 3 بحلول عام 2050، إضافةً إلى التوسع في اعتماد مواقع اتصالات تعمل بالطاقة الشمسية، وتطبيق أنظمة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة ضمن شبكتها، إلى جانب تعزيز ممارسات الشراء المستدام، وتوسيع برامج الاقتصاد الدائري.

كما تواصل "دو" جهودها على مستوى المجتمع المحلي، في تمكين الأفراد وتعزيز الشمول الرقمي والرفاه المهني من خلال برامج تُعنى بتطوير مهارات الكوادر الوطنية، ونشر الوعي بالأمن السيبراني، ودعم المبادرات الوطنية والمشاريع الخيرية، بينما يُشكل الالتزام بالحوكمة الرشيدة وإدارة البيانات بمسؤولية والشفافية في التقارير، ركائز أساسية لنهج "دو" في الاستدامة.

ويعكس هذا التكريم الزخم المتواصل لشركة "دو" في تطوير ممارسات الأعمال المسؤولة، وريادتها في بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة وشمولاً واستعداداً لمتطلبات المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية

