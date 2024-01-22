

• الشراكة الجديدة تعزز نمو رياضة المحركات الكهربائية، وتجمع بطولات فورمولا إي" لسباقات السيارات الكهربائية السريعة، و"إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، و"إي 1" الأولى والوحيدة من نوعها عالميا لسباقات الزوارق الكهربائية السريعة

• الشراكة تمتد عدة سنوات وستساعد في تعزيز الابتكار التكنولوجي ونشر المعرفة والتعليم في مجال التقنيات المستدامة في رياضات المحركات الكهربائية

• صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن هويته المؤسسية المطوّرة

لندن: أعلن صندوق الاستثمارات العامة إطلاق شراكة E360 مع بطولات سباقات المحركات الكهربائية العالمية، وهي: "فورمولا إي" لسباقات السيارات الكهربائية السريعة، و"إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، و"إي 1" للزوارق الكهربائية السريعة، وذلك بهدف تعزيز نمو رياضات المحركات الكهربائية وتطوير دورها في إحداث تقدم بمستقبل التنقل المستدام.

وتمتد الشراكة الجديدة لعدة سنوات، وستشكل منصة لمبادرات تُبرز قوة رياضة المحركات الكهربائية، وقدرتها على تعزيز الابتكار التكنولوجي وإحداث نقلة نوعية في مستقبل التنقل المستدام، كما ستكون ركيزة للمساهمة بجهود الحد من انبعاثات الكربون.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة اليوم أيضا عن هويته المطوّرة، والتي تجسد تراث الصندوق وقيمه، وتؤكد التزامه بتحقيق النمو والاستمرار في قيادة التحول بوتيرة تاريخية فريدة. وسيستخدم الصندوق الهوية المطوّرة في جميع فعاليات شراكاته، بما في ذلك فعاليات E360.

وحصل صندوق الاستثمارات العامة على المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، كما نال مرتبة متقدمة عالمياً بين 100 صندوق ثروة سيادي ضمن أحدث تصنيفات الحوكمة والاستدامة العالمية من مؤسسة Global SWF. وتتماشى شراكة E360 مع استراتيجية الصندوق في اختيار مجالات الرعاية، والتي تتركز على أربعة محاور أساسية هي: الشمولية، والاستدامة، والشباب، والتكنولوجيا.

وستعمل شراكة E360 على تعزيز الفرص التعليمية في مجال هندسة رياضات المحركات الكهربائية، إلى جانب البرامج التدريبية. وستُمكّن رعاية الصندوق لجميع بطولات سباقات المحركات الكهربائية الثلاث من تقديم مبادرات رائدة بينها:

1.فعاليات PIF Electric 360 للقيادات: التي تجمع بين كبار الخبراء والقيادات في قطاعات مختلفة لتسريع التحول في مجال التنقل المستدام.

2. مبادرات تعليمية في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المملكة، بالتزامن مع كل سباق من سباقات البطولات الثلاث.

3. برامج التدريب المهني مع شركاء الصناعة والتقنية في كل بطولة

الشراكة تمتد عدة سنوات وستساعد في تعزيز الابتكار التكنولوجي ونشر المعرفة والتعليم في مجال التقنيات المستدامة في رياضات المحركات الكهربائية

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن هويته المؤسسية المطوّرة

وقال أليخاندرو أجاج، المؤسس ورئيس مجلس إدارة فورمولا إي وإكستريم إي و إي 1: "تعد هذه الشراكة الفريدة من نوعها علامة فارقة بالنسبة لنا في رحلتنا لريادة أحدث تقنيات التنقل المستدام. لدينا أمثلة متعددة على التأثير الإيجابي الذي أحدثته كل بطولة على حدة حول العالم، ولذلك، نحن على ثقة أن ’شراكة 360‘ سترتقي بإمكاناتنا نحو آفاق جديدة. سيكون لصندوق الاستثمارات العامة دور استراتيجي في تعزيز التعاون العالمي وتمكين التعليم وتنمية المهارات للأجيال الجديدة".

من جانبه، قال محمد الصياد، مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة: "يثق صندوق الاستثمارات العامة بقوة الشراكات، كما يستثمر في التعاون المبتكر انطلاقا من شعاره ’نستثمر للأفضل‘. ستقدم شراكة E360 والبطولات الثلاث تعريفا جديدا للرياضة الكهربائية وستعزز نموها، مما يتماشى مع استراتيجية الصندوق الداعمة للابتكار في مجال الاستدامة ومستقبل التنقل".

نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 93 شركة منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

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