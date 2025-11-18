دبي: في إنجازٍ نوعي يعكس التميُّز المؤسسي الذي تنتهجه حكومة دبي، أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن حصولها على الاعتماد الدولي المرموق بشهادتي "آيزو لنظام إدارة الجودة" (ISO 9001:2015)، و"آيزو لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية" (ISO 45001:2018)، وذلك بعد اجتيازها بنجاح عمليات تقييمٍ صارمة أجرتها هيئة اعتماد دولية مستقلة.

ويأتي حصول الدائرة على هاتين الشهادتين تتويجاً لمسيرة تطوير عملت خلالها على مواءمة جميع أنظمتها وإجراءاتها مع المتطلبات العالمية. ويغطي الاعتماد نطاقاً واسعاً من عمليات الدائرة، يشمل تقديم خدمات الموارد البشرية المتكاملة، والحلول المؤسسية الداعمة، وإدارة وتطوير السياسات المتعلقة بالموارد البشرية في الحكومة.

أكد سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن هذا الإنجاز يُعد محطة مهمة في مسيرة التطوير المؤسسي، وتجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ ثقافة التميز والجودة في العمل الحكومي. وأوضح سعادته أن رأس المال البشري هو أثمن ما تملكه الدائرة، وأن الاستثمار في بيئة العمل وجودة الخدمات هو استثمار مباشر في الإنسان. ويغطي الاعتماد الدولي مختلف عمليات الدائرة، من خدمات الموارد البشرية إلى تصميم الحلول المؤسسية، ضمن إطار متكامل يشمل حوكمة العمليات وتوثيق الإجراءات لضمان الاتساق والكفاءة، ومنهجيات دقيقة لقياس الأداء تدعم التحسين المستمر، وإدارة استباقية للمخاطر عبر ضوابط محدثة، إضافة إلى تعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية عبر برامج وقائية وبيئة عمل آمنة تُعلي من قيمة الموظف. وتواصل الدائرة البناء على هذا الإنجاز من خلال توسيع تطبيق الأنظمة، ودمج مؤشرات الجودة والسلامة مع التحليلات الذكية، وتعزيز الشراكات لضمان استدامة النتائج وتعظيم الأثر الإيجابي في المجتمع.

من جانبها، قالت وضحه الغفلي، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز في الدائرة: "شملت عملية التطوير إعادة هندسة شاملة للعديد من الإجراءات، حيث نجحنا في بناء نظامٍ متكامل للتحسين المستمر، يقوم على منهجية تضمن استدامة النتائج وتحقيق التطوير المستمر. ويشكل هذا الإنجاز حافزاً لنا لمواصلة رحلة التطوير، والارتقاء بمعايير الجودة وترسيخ ثقافة التميُّز المؤسسي."

ويؤكد حصول دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على هذا التقدير المرموق التزام حكومة دبي بتبني أفضل الممارسات العالمية في جميع قطاعاتها، ويمثل نموذجاً يُحتذى به في التحول المؤسسي والالتزام بمعايير التميز، مما يعزز ثقة المجتمع المحلي والدولي بمنظومة العمل الحكومي في الإمارة. وبذلك، تكون الدائرة قد خطت خطوة جديدة في سجل إنجازاتها، محققة قفزة نوعية في مسيرة التطوير المستمر التي تتبناها، ومؤكدة أن الاستثمار في الجودة والسلامة هو استثمار في المستقبل، وأن الرأس المال البشري يبقى دائماً في صدارة الأولويات.

