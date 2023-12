· ريم الهاشمي تشارك في الدورة الثانية من قمة "ريوايرد" التي تقام في مركز تواصل للمؤتمرات

· قمة "ريوايرد" تسعى لتوحيد جهود مسؤولين من مختلف المناطق والقطاعات لتعزيز قطاع التعليم العالمي

· الأمير حسين آغا خان يستعرض مجموعة إبداعية من تصويره لروائع عالم البحار في جلسة نقاشية في مدرّج تيرّا

· المنطقة الخضراء تشهد فعاليات ثقافية تتضمن حفلاً موسيقياً يحتفي بمرونة "مجتمع كولي لصيد الأسماك" في مومباي في مواجهتهم لتحديات تغير المناخ

· المجلس الثقافي البريطاني يعرض أفلاماً في منصة المنطقة الخضراء منها "Better Late Than Never" و"Daily Rituals"

دبي: تستضيف المنطقة الخضراء في موقع مؤتمر الأطراف COP28 مجموعة من الفعاليات يوم 8 ديسمبر تركز على عرض جوانب التكامل بين الفنون، والعمل البيئي وتناقش تطوير التعليم بمشاركة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، كما تسلط الضوء على موهبة الأمير حسين آغا خان، مُصور الحياة البحرية الشهير.

تستضيف مؤسسة "دبي العطاء" الدورة الثانية من قمة "ريوايرد" في مركز تواصل للمؤتمرات بين الساعة 9 صباحاً والساعة 6 مساءً، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم معالي ريم الهاشمي، وإيرينا بوكوفا، المديرة العامة السابقة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، وعدد من المتحدثين البارزين. ويسعى المشاركون في القمة الذين يمثلون قطاعات عدة من مختلف أنحاء العالم إلى توحيد جهودهم لإنجاز نقلة نوعية في قطاع التعليم العالمي تساهم في تحقيق الطموحات المناخية وأهداف التعليم.

ويدعوكم مدرّج تيرّا في جناح الاستدامة إلى جلسة نقاشية تثقيفية تقام فعالياتها من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً ويستعرض خلالها الأمير حسين أغا خان صوراً مبهرة للحياة البحرية تكشف لمحات من روعة البحار والمحيطات في معرضه الذي يحمل عنوان "جَمالٌ هشّ" ويلقي بعض الضوء على أثر النشاط البشري على الكائنات البحرية والتهديدات التي تواجهها. وستفتح هذه الفعالية أمام الزوار نافذة يطلون منها على لقطات جذابة ومدهشة لعالم البحار بعدسة الأمير حسين.

أما فعالية يوم الأرض العالمي التي تشهدها منصة المنطقة الخضراء بين الساعة 3 و3:30 عصراً فتتضمن عرض فيلمين بعنوان "Better Late Than Never" و"Daily Rituals" في إطار برنامج أفلام المجلس الثقافي البريطاني، ويتطرّق الفيلمان لبعض أزمات البيئة وتغير المناخ.

فيما تقدم Avid للتعليم، الذراع الخيرية لمجموعة إيسار الدولية، عرضاً موسيقياً نابضاً بالألحان يحتفي بمرونة مجتمع "كولي لصيد الأسماك" في مومباي وسبل مواجهة أفراده لتحديات تغير المناخ، وتتضمن الفعالية أيضاً مناقشات مع رواد العمل المناخي، والأعمال التجارية، ويسلّط الضوء على دور التعليم في التخفيف من تداعيات تغير المناخ. يقام العرض على منصة المنطقة الخضراء من الساعة 5:15 إلى الساعة 6:15 مساءً، ويشارك فيه مجموعة من الشباب، وعدد من الضيوف العالميين المميزين، وفي ضوء الإقبال الكبير المتوقع على الفعالية، يشجع COP28 زواره الراغبين في حضورها على الوصول إلى مكان إقامتها في توقيت مبكر.

كما ندعوكم لمشاهدة العرض المسرحي الذي تقدمه جامعة "إكستر" بعنوان "Bright Light Burning" الذي يقام على منصة المنطقة الخضراء من الساعة 7:30 إلى 8:45 مساءً، والذي يجسد قصة مسرحية ممتعة تسعى لإدماج الرؤية الفنية والسرد الأدبي مع العمل البيئي في النص المسرحي، وتهدف المسرحية إلى تغيير وجهات النظر وإلهام مشاهديها لاتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق مستقبل مستدام.

بينما يستضيف الطابق الثالث من مركز التأثير الإيجابي مسرحية أخرى هي "معلمون من أجل الكوكب" التي تُعرَض من الساعة 2 ظهراً حتى 5 مساءً، ضمن جلسة حول صياغة سياسات مناخية وتعليمية طموحة تحتوي الجميع.

ويحتضن مدرج تيرّا في جناح الاستدامة من الساعة 3 إلى 4:30 عصراً، معرض "ActNowFilm" الذي يسلط الضوء على جهود مجموعة من خبراء المناخ العالميين وقادة العمل المناخي الشباب.

ويستهدف اجتماع وزاري حول التعليم دعوة مختلف دول العالم إلى زيادة اهتمامها بتعزيز التوعية بتداعيات تغير المناخ، وذلك في مقر انعقاده في مركز التعليم الأخضر من الساعة 7:30 إلى 8:30 مساءً.

جدير بالذكر أن المنطقة الخضراء تستمر في استقبال جمهورها حتى يوم 12 ديسمبر، لتتيح لهم فرصاً متنوعة للمشاركة في نقاشات غنية ومبادرات هادفة، إلى جانب الاستمتاع بخيارات متنوعة من الأطعمة والمشروبات الشهية عبر أكثر من 90 منفذاً تقدم قوائم من أطباق المطابخ العالمية المتنوعة.

ومن المطاعم المتاحة في المنطقة الخضراء "أسيمبلي" و"مقهى ألِف" و"بي إكس بي" و"ساحة شاحنات الطعام الأربعة" و"كيو كوفي" و"هايد أواي" و"ريفورم بار آند غريل"، و"توست"، ومجموعة متنوعة من المطاعم الأخرى، وللاستمتاع بأشهى هذه الخيارات المتاحة في المنطقة الخضراء، يوصى بالحجز المسبق عبر تطبيق "EAT".

#بياناتشركات

- انتهى -

نُبذة عن مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات:

تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28، في مدينة إكسبو دبي، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 70,000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وعدد من قادة القطاعات الصناعية الدولية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والخبراء والشباب، والمجتمع المدني، والسكان الأصليين، والجهات الفاعلة غير الحكومية.

بحسب بنود اتفاق باريس للمناخ، سيشهد مؤتمر الأطراف COP28 نتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ أهداف الاتفاق وتسعى رئاسة المؤتمر إلى تقديم استجابة شاملة وحاسمة للحصيلة تساهم في إعادة العالم إلى المسار الصحيح للعمل المناخي.

ستقود دولة الإمارات عملية تهدف إلى التوصل لتوافق بين كافة الأطراف واتفاق على خريطة طريق واضحة لتسريع التقدم المنشود عبر جميع موضوعات العمل المناخي، انطلاقاً من خطة عمل رئاسة COP8 التي تستند إلى أربع ركائز وهي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.