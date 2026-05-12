أعلى إنتاج للطاقة في الربع الأول بلغ 11.09 تيراوات ساعة

أعلى إنتاج للطاقة النظيفة في الربع الأول بلغ 2.06 تيراوات ساعة

أعلى إنتاج للمياه المحلاة في الربع الأول بلغ 37.57 مليار جالون إمبريالي

أعلى ارتفاع خلال الربع الأول في عدد حسابات المتعاملين ليصل إلى 1.347 مليون حساب

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، اليوم نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من عام 2026، حيث سجلت إيرادات ربع سنوية قياسية بلغت 6.45 مليار درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 2.88 مليار درهم، والأرباح التشغيلية 1.29 مليار درهم، وصافي الأرباح 0.94 مليار درهم.

تصريح

قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نكون مؤسسة مبتكرة ومستدامة، مستلهمين رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وبتوجيهاتهم، نواصل مسيرتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومواصلة دورنا المحوري في دعم مسيرة دبي التنموية."

وأضاف معالي الطاير: "حققت هيئة كهرباء ومياه دبي بداية استثنائية لعام 2026، ففي الربع الأول، حيث سجلت أعلى إيرادات وأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) وأرباح تشغيلية وصافي أرباح على الإطلاق. وارتفع صافي الأرباح الموحدة للهيئة بنسبة تقارب 90% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وقد شكلت الطاقة النظيفة نسبة 18.5% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال الربع الأول. وسجلنا إيرادات ربع سنوية قياسية بلغت 6.45 مليار درهم، وأرباحاً قبل الاستقطاعات بلغت 2.88 مليار درهم، وأرباحاً تشغيلية بلغت 1.29 مليار درهم، وصافي أرباح بلغ 0.94 مليار درهم. كما عززنا البنية التحتية للمياه بإضافة 60 مليون جالون يومياً من القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة، ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية إلى 555 مليون جالون يومياً. وفي ظل بيئة جيوسياسية مليئة بالتحديات، يعكس أداؤنا القياسي قوة اقتصاد دبي، والنمو المستمر في الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، إضافة إلى تركيزنا على التميز التشغيلي والاستدامة وتعظيم القيمة للمساهمين على المدى الطويل. وقد حققت الهيئة لوحدها صافي أرباح قدرها 1.05 مليار درهم للربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 55.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وقد وزّعنا أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم في أبريل 2026 عن النصف الثاني من عام 2025، ونتوقع، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، توزيع أرباح أخرى بقيمة 3.1 مليار درهم في أكتوبر 2026 عن النصف الأول من عام 2026."

ملخص الأداء التشغيلي ربع السنوي

خلال الربع الأول من عام 2026، بلغ إجمالي إنتاج هيئة كهرباء ومياه دبي من الطاقة إلى 11.09 تيراوات ساعة بزيادة قدرها 5.65% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وبلغ إنتاج الهيئة من الطاقة النظيفة خلال الربع الأول 2.06 تيراوات ساعة، بما يعادل 18.5% من إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة.

كما ارتفع إجمالي إنتاج الهيئة من المياه المحلاة إلى رقم قياسي بلغ 37.57 مليار جالون إمبريالي، بزيادة قدرها 5.51%. وارتفع عدد حسابات المتعاملين بصورة واضحة بمقدار 19,803 حساباً خلال الربع الأول. وخلال الاثني عشر شهراً الماضية المنتهية في الربع الأول من 2026، ارتفع إجمالي عدد حسابات المتعاملين بمقدار 65,086 حساباً بنسبة نمو سنوي بلغت 5.08%.

تحقيق النمو

بنهاية الربع الأول من عام 2026، بلغت القدرة الإنتاجية المركبة في النظام الكهربائي للهيئة 17,979 ميجاوات، منها 3,860 ميجاوات من مصادر الطاقة النظيفة، بما يمثل 21.5% من مزيج الطاقة. إضافةً إلى ذلك، قامت الهيئة بتشغيل الوحدة (أ) من محطة حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، ما أضاف 60 مليون جالون يومياً إلى القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة. وتمثل هذه التقنية حالياً 23% من إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه. ومن المتوقع أن تضيف الهيئة 120 مليون جالون يومياً من القدرة الإنتاجية باستخدام تقنية التناضح العكسي خلال عام 2026.

خلال الربع الأول، دشنت الهيئة محطتي تحويل جهد 132 كيلوفولت، و400 محطة تحويل جهد 11-6.6 كيلوفولت. وبلغ عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية 2,223 نقطة بنهاية الربع الأول من عام 2026، تشمل محطات "الشاحن الأخضر" التابعة للهيئة، بالإضافة إلى محطات الشحن التابعة لمشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة، بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص.

إجراءات مؤسسية: توزيعات الأرباح، وسياسة توزيع الأرباح، والجمعية العمومية

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح، تتوقع هيئة كهرباء ومياه دبي دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمسة الأولى بدءاً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري إبريل وأكتوبر. وقد عقدت الهيئة اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 2 إبريل 2026. وبتاريخ 20 إبريل 2026، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم على مساهميها عن النصف الثاني من عام 2025، وذلك للمساهمين المسجلين بتاريخ 13 إبريل 2026. ومن المتوقع توزيع أرباح النصف الأول من عام 2026 بقيمة 3.1 مليار درهم في أكتوبر 2026 بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

البيانات المالية المدققة

نبذة عن هيئة كهرباء ومياه دبي:

تم إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الهيئة المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وتم إدراجها في سوق دبي المالي في شهر إبريل 2022. وساهمت إنجازات الهيئة في جذب المستثمرين وتحقيق النجاح التاريخي لإدراج أسهم الشركة، حيث بلغت قيمة الطلب الإجمالي على أسهم الهيئة 85 مليار دولار أمريكي وفاقت طلبات الاكتتاب الأسهم المعروضة بواقع 37 مرة. وتعمل الهيئة على إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه إلى المستهلكين في جميع أنحاء الإمارة. وتمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي نسبة 80% في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم حالياً من حيث القدرة المتصلة. وتمتلك إمباور وتتولى إدارة وتشغيل وصيانة محطات تبريد المناطق وشبكات التوزيع التابعة لها في مختلف أنحاء إمارة دبي. وينضوي تحت مظلة المجموعة عددٌ من الشركات التابعة ومنها شركة إنتاج وتوزيع المياه المعبأة "ماي دبي"، وشركة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة والمختصة بتقديم الحلول الرقمية للشركات، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد إسكو)، المختصة بتطوير ونشر حلول تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

إخلاء مسؤولية بشأن المعلومات الاستشرافية

يحتوي هذا البيان الصحفي على عبارات استشرافية تتعلق بعمليات هيئة كهرباء ومياه دبي وتستند إلى التوقعات والتقديرات وتوقعات الإدارة حول قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى ذات الصلة التي تعمل فيها الهيئة. لذلك فإن كلمات أو عبارات مثل "تتوقع"، "تعتزم"، "تخطط"، "تهدف"، "تستشرف"، "تنوي"، "تعتقد"، "تسعى"، "تقدر"، "تحدد موعد"، "قد"، "يمكن، "ينبغي"، "سوف"، "الميزانيات"، "التوقعات"، "الاتجاهات"، "التوجيه"، "التركيز"، "في الموعد المحدد"، "على المسار الصحيح"، "محدد"، "الأهداف"، "الغايات" "الاستراتيجيات"، و"الفرص" وغير ذلك من كلمات وعبارات مماثلة تهدف إلى تحديد مثل هذه المعلومات الاستشرافية. ولا يمكن اعتبار هذه البيانات ضمانات للأداء المستقبلي حيث تخضع للمخاطر وعدم اليقين وعوامل أخرى، والعديد منها خارج نطاق تحكم الشركة ويصعب التنبؤ بها. لذلك، قد تختلف النتائج الفعلية عما تم التعبير عنه أو توقعه في هذه البيانات الاستشرافية. ولا يجب على القارئ أن يعتمد على هذه البيانات الاستشرافية اعتماداً غير مبرر، والتي لا تتحدث إلا بتاريخ البيان الصحفي. ما لم يكن ذلك مطلوبًا قانونيًا، لا تتعهد هيئة كهرباء ومياه دبي بأي التزام بتحديث أي بيانات استشرافية بشكل علني، سواء أكان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

