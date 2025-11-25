إشادة بدور الإمارات الريادي في حماية المستهلك المالي وتعزيز الشفافية في القطاعين المصرفي والتأميني

استعراض تجربة "سندك" في تطوير منظومات متقدمة لتسوية المنازعات وتمكين المستهلك ودعم الشمول المالي

أبوظبي: زار وفد من القيادات المالية العربية مكون من 50 مسؤولاً من 20 دولة عربية مقر وحدة تسوية المنازاعات المصرفية والتأمينية "سندك" بهدف الاطلاع على اختصاصات الوحدة ودورها كأول وحدة مستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُعنى بحماية المستهلك المالي، إلى جانب استعراض تجربتها ونموذج عملها المتقدم في تسوية المنازعات وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

تأتي الزيارة ضمن فعاليات الوفود المشاركة في "قمة قادة الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025"، التي استضافها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في العاصمة أبوظبي.

وتعكس زيارة الوفد ريادة دولة الإمارات كجهة موثوقة في مجال حماية المستهلك المالي، حيث تُعد تجربة “سندك” نموذجاً متقدماً في ترسيخ النزاهة والعدالة والشفافية في حل المنازعات المالية.

وفي هذا الصدد، أكدت فايزة العوضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لوحدة “سندك”، على أهمية زيارة وفد القيادات المالية العربية في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية، وبناء منظومات فاعلة تدعم حماية المستهلك المالي، وتسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استدامة على مستوى المنطقة.

واطّلع الوفد على تجربة “سندك” في تطوير عمليات تسوية المنازعات وتمكين المستهلك، ودورها في دعم الشمول المالي وجودة الحياة. وشملت الزيارة عرضاً لأبرز السياسات التشغيلية والمنصات الرقمية التي تُسهم في تسريع إجراءات معالجة الشكاوى ورفع مستوى رضا المتعاملين، بما يدعم ثقة الجمهور و نمو القطاع المالي في الدول العربية.

وأشاد أعضاء الوفد بالدور الحيوي الذي تقوم به "سندك" في حماية حقوق المستهلك وتعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة في القطاع المصرفي والتأميني، مؤكدين أهمية الآليات التي تعتمدها لتحقيق أهدافها، إضافة إلى نهجها القائم على البيانات والممارسات الداعمة للحوكمة والشفافية.

من جانبه، قال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي في جمهورية مصر العربية : "إن تجربة وحدة ‘سندك’ تُعد نموذجاً يمكن الاستفادة منه في المنطقة العربية، لما تقدمه من آليات متقدمة للتعامل مع المنازعات وحلها، وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح المؤسسات المالية، بما يعزز الثقة في النظام المالي.”

وقال عمرو الأحمد، رئيس قسم الاشتمال المالي في البنك المركزي بالمملكة الأردنية الهاشمية : "نثمّن ما شهدناه من تجربة رائدة لوحدة ‘سندك’، والتي تعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في الخدمات المالية، وتشكل مرجعاً مهماً للدول العربية الساعية إلى تطوير منظومات فاعلة لتسوية المنازعات.”

وفي ختام الزيارة اطلع الوفد على أنظمة العمل الحديثة في "سندك" والمنصات الرقمية الخاصة باستقبال ومعالجة الشكاوى، إضافة إلى عرض للخدمات الرقمية التي توفرها لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلك.

نبذة عن وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات العربية المتحدة "سندك"،

أنشئ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات العربية المتحدة "سندك"، عام 2024 ، كوحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتُعد أول وحدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تختص بتسوية الشكاوى المصرفية والتأمينية بين المستهلك والمؤسسات المالية وشركات التأمين المرخصة، عبر آلية مستقلة، ما يعزز ثقة المتعاملين ويكرّس مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة sanadak.gov.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية